【Uber失物】港人周六下午最健忘？　Uber失物認領指數　細數最「騎呢」失物

Uber再次公布失物認領指數，發現港人今年特別容易在Uber上遺漏 AirPods，遺失率較去年急增130%。失物當中，除了常見的電話、鑰匙外，亦有令人意想不到的「律師的司法假髮和長袍」、假牙等。

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Uber失物認領指數每年都會公布一年來最常見和最出人意表的失物，甚至在一星期中最健忘的一天，和一天中最為大意的時間。過去一年乘客最健忘的日子和時間是星期六下午4時。失物的種類亦與過去一年的疫情新常態非常吻合，三大與抗疫有關的失物包括口罩、清潔洗手液及手套，甚至檢疫報告亦是失物之一。

加上在家工作模式愈來愈普遍，港人不時在辦公室以外的地方進行視像或電話會議。故會議必備的耳機也更常被遺留在Uber上，AirPods的遺失率竟較去年增加超過130%。至於3大最常見的失物分別是（1）電話/相機、（2）背包/手袋/盒/行李箱、（3）銀包/手提包。

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有趣的是，十大最令人意想不到的失物當中有假牙、血液檢測用具、黑松露等，就連律師的司法假髮和長袍、醫用氧氣瓶亦連遺失在Uber上。

最常見失物 最令人意想不到的失物 1. 電話 / 相機 1. 假牙 2. 背包 / 手袋 / 盒 / 行李箱 2. 血液檢測用具 3. 銀包 / 手提包 3. 黑松露 4. 耳機 / 喇叭 4. 律師的司法假髮和長袍 5. 衣服 5. 嬰兒車車輪（一個） 6. 眼鏡 6. 醫用氧氣瓶 7. 鑰匙 7. 冷藏羊架 8. 珠寶 / 手錶 8. 大型露營床塾 9. 水瓶 / 保溫瓶 9. 超聲波照片 10. 雨傘 10. 摺疊桌

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責任編輯：葉泳珊