【山頂纜車】大酒店旗下山頂纜車第五代退役、6月28日起暫停服務約半年　長車有乘車優惠

大酒店 （00045） 旗下的山頂纜車公司表示，第五代山頂纜車將於今年6月28日正式暫停服務約6個月。公司更推出長者特別乘車優惠，由即日起至6月6日，65歲或以上長者可以10元乘搭山頂纜車摩天套票（來回）一張，套票包括山頂纜車來回車票及摩天觀景台（單次）入場券。

山頂纜車自1888年啟用至今，服務香港逾130年，現時的第五代山頂纜車已與香港人共渡了32年。山頂纜車將於6月28日起暫停服務約6個月，以完成最後階段的升級工程，並為香港帶來全新的第六代山頂纜車。

兩架山頂纜車於6月1日起穿上告別新裝

山頂纜車同時推出一系列歡送優惠及限量紀念套裝，歡送第五代山頂纜車。由6月1日到6月27日，兩架山頂纜車將穿上告別新裝。山頂纜車特意邀請了8 位本地著名藝術家以 4 大主題包括香港的「文化」、「大自然」、「標誌性地標」及「電影」，設計兩架車身畫作以展現香港過去變遷與發展。參與插畫家包括 Peter Ng 伍尚豪、Uncle@Afterworkshop、Stella So、無紙用工作室、皮忠、Even Lee、Jacmila 及星夜 John Lam。

山頂纜車並會推出期間限定紀念套票、「棋遊山頂」懷舊桌上遊戲、限量版手工啤酒等。

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記者：謝卓榮