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【美國加稅】美國讓步建議全球利得稅最低為15%　籲終結「鬥低競賽」

宏觀解讀 11:52 2021/05/21

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【美國加稅】美國讓步建議全球利得稅最低為15%　籲終結「鬥低競賽」

美國拜登政府擬將加企業利得稅由21%至28%，應付其4萬億美元刺激基建和經濟方案之際，美國財政部周四發表聲明，正式向經濟合作暨發展組織（OECD）、二十國集團（G20）的稅務委員會提出建議，全球企業利得稅應設立下限15%，並指15%稅率是底線，應該更進取地設下更多水平。美國財政部建議較早前傳出的21%為低，但依然高於個別OECD成員的稅收水平。

美國在OECD、G20的國際稅率委員會會議中，提出全球稅務架構需要穩定下來，指目前全球企業利得稅率實質上未有設下限，令各國「鬥低競賽 （race to the bottom）」，稅基收窄會損害美國和其他國家提高收入以應付必要投資。

美國財政部︰要求過萬美元加密貨幣轉賬需報稅局，可見【下一頁】

美國財政部續指，全球稅務架構需要對跨國企業設下更公平競爭的稅收水平，不單有利刺激創新、增長，也令中產和勞動人口獲得公平對待。

美國財政部聲稱建議獲得正面回饋，並對設下全球最新企業利得稅率下限，有前所未見的進展。

據外電報道，當局期望今年夏天可以完成相關討論，並會有機會是7大工業國（Group of Seven）財長會議的議程。

美國在特朗普政府時代曾拒絕在OECD內討論，改為單獨與不同國家討論，美國最新建議較OECD以往討論的12.5%為高。目前，愛爾蘭企業利得稅為12.5%，為主要發達國家中較低，新加坡企業利得稅率為17%。

據港府網站，香港法團利得稅率為16.5%，但設有首200萬稅率為8.25%的「二級制」。

相關文章：

【美國經濟】耶倫為拜登加稅建議護航　促美商界支持

經合組織官員：接近21%全球最低稅率是可行的

編輯：麥德銘

經濟 美國財政部 利得稅 拜登 美國 愛爾蘭 新加坡 G20

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