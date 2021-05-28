  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (五) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利財筆記】林本利：恒指成分股增加 何解市值大跌？

名人薈萃 13:52 2021/05/28

分享：

自從去年12月美團（03690）獲納入恒指，恒指公司公布優化恒指的諮詢文件，筆者已不厭其煩透過這個專欄及其他平台，指出恒指公司的做法，只能短暫推升恒指，為恒指埋藏大量地雷，勸喻小投資者不要中伏，並要趁高減持盈富基金（02800）。

過了半年，筆者的預言都一一兌現。筆者的分析，並不是對恒指公司存有偏見，是根據過去經驗以及全球股票市場的最新走向判斷。過去恒指嘗試過多次改革，包括在1992年納入紅籌股，1998年快速納入中移動（00941），2000年容許電盈（00008）取代香港電訊，2006年開始納入大型國企股。每次改革，都只能短暫推升恒指，讓有心人在高位散貨，製造紅籌國企和科網泡沫，小投資者最終損失慘重。

納入科技股 觸發恒指大跌

2018年4月港交所開始容許同股不同權，及仍處於虧損的中概股和科技股，吸引一眾良莠不齊，大而無當的公司來港上市。去年9月恒指公司開始納入上述公司成為恒指成分股，至今年3月合共納入9間公司。恒指未來仍會每季加入多隻中概股和科技股，令恒指成分股由原先的50隻增加至80隻，甚至100隻。

去年12月恒指公司納入美團後，有心人便推高美團，以及其主要股東騰訊（00700）的股價，美團由12月底低位258.2元直上460元，騰訊由519元直上775.5元，兩隻股票令恒指上升超過2,000點，把恒指在今年2月推上31000點以上。之後快手（01024）上市，恒指公司又把快手納入科技指數，觸發之後科技股大跌，至今科技指數由高位下挫三成多，個別股份，包括美團，更由高位急插近50%，恒指亦回到去年12月27000點水平。

事實上，自去年9月，隨着疫苗研發取得進展，資金已明顯由新經濟股回流傳統舊經濟股，但恒指公司卻逆向而行，把更多中概股和科技股納入恒指，促使基金經理和散戶在高位追貨。美團、快手和京東（09618）股價升上400元後，仍有股評人和財經演員唱好，叫散戶追入。今年初，「女股神」劉央及大摩看好騰訊今年見1,000元。

筆者每年3月底會整理一眾恒指成分股的數據，給學生及讀者參考（見《iMoney》707期），趁五窮六絕入市買股收息。據筆者計算，3月底時55隻恒指成分股市值仍超過28萬億元。但據2月及3月的恒生指數單張，恒指3月下跌2.1%，由28980點跌至28378點，成分股數目由52隻增加至55隻，但成分股市值卻由28.7萬億元跌至25.6萬億元，大跌10.8%之多（見下表）。

根據港交所（00388）資料，3月底時2,187間在主板上市的公司總市值為51.9萬億元，只較2月底下跌1.7%。恒生指數單張顯示55隻成分股市值是25.6萬億元，不及主板上市公司總市值的一半。恒生指數單張列明比對主板第一上市公司總市值（不包括外國公司），市值涵蓋率為53.51%，與港交所的數字明顯有出入。

恒指公司回覆2月多算了

筆者5月3日透過電郵查詢恒指公司是否出錯，等了兩星期，在5月17日才收到回覆，解釋是因數據出錯，2月底的數字計多了3.6萬億元，要由28.7萬億元調低至25.1萬億元，而非計少了3月底的數字。

筆者對此更感奇怪，因為參考近日經濟通（etnet）和AASTOCKS的數據，恒指在28000點附近，55隻成分股市值仍接近28萬億元（見附表）。恒生指數以公司市值計算，何以成分股市值與上述兩大網站的數字出現2萬多億元的差距？恒指公司回應說是因為恒指只計算阿里巴巴（09988）在港第二上市約1.7萬億元的市值（以5月14日收市價計算），而不計算整家公司約4.4萬億元（連同美國上市）的市值。若是如此，阿里巴巴在各項指數中的權重便應打個折扣。這個計算方法又何以鮮為人知，是否今年2月過後才落實，以致2月底恒指成分股市值仍出現28.7萬億元的數字？

筆者在此提出疑問，希望恒指公司能夠早日公開回覆，如何計算出2月底時，恒指55隻成分股市值28.7萬億元的數字，之後又為何要調低至25.1萬億元。

撰文 : 林本利 前理工大學會計及金融學院副教授，港大社會科學學士及英國布理斯托大學經濟學博士

欄名 : 利財筆記

最新專欄文章 更多

【利財筆記】林本利：又到五窮六絕 趁低買股收息
2021/05/07
【利財筆記】林本利：又到五窮六絕 趁低買股收息
【利財筆記】林本利：牛市重臨 有迹可尋 (下)
2021/04/25
【利財筆記】林本利：牛市重臨 有迹可尋 (下)
【利財筆記】林本利：恒指基金 表現長期不濟
2021/04/16
【利財筆記】林本利：恒指基金 表現長期不濟
【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（下）
2021/04/16
【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（下）
【利財筆記】林本利：牛市重臨 有迹可尋（上）
2021/04/14
【利財筆記】林本利：牛市重臨 有迹可尋（上）
中國概念股 京東集團—SW（09618） 快手—W（01024） 新經濟股 騰訊

下一篇文章

【加密貨幣】摩根大通CEO用大麻比喻比特幣　警告買家要「當心」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折