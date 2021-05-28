【利財筆記】林本利：恒指成分股增加 何解市值大跌？

自從去年12月美團（03690）獲納入恒指，恒指公司公布優化恒指的諮詢文件，筆者已不厭其煩透過這個專欄及其他平台，指出恒指公司的做法，只能短暫推升恒指，為恒指埋藏大量地雷，勸喻小投資者不要中伏，並要趁高減持盈富基金（02800）。

過了半年，筆者的預言都一一兌現。筆者的分析，並不是對恒指公司存有偏見，是根據過去經驗以及全球股票市場的最新走向判斷。過去恒指嘗試過多次改革，包括在1992年納入紅籌股，1998年快速納入中移動（00941），2000年容許電盈（00008）取代香港電訊，2006年開始納入大型國企股。每次改革，都只能短暫推升恒指，讓有心人在高位散貨，製造紅籌國企和科網泡沫，小投資者最終損失慘重。

納入科技股 觸發恒指大跌

2018年4月港交所開始容許同股不同權，及仍處於虧損的中概股和科技股，吸引一眾良莠不齊，大而無當的公司來港上市。去年9月恒指公司開始納入上述公司成為恒指成分股，至今年3月合共納入9間公司。恒指未來仍會每季加入多隻中概股和科技股，令恒指成分股由原先的50隻增加至80隻，甚至100隻。

去年12月恒指公司納入美團後，有心人便推高美團，以及其主要股東騰訊（00700）的股價，美團由12月底低位258.2元直上460元，騰訊由519元直上775.5元，兩隻股票令恒指上升超過2,000點，把恒指在今年2月推上31000點以上。之後快手（01024）上市，恒指公司又把快手納入科技指數，觸發之後科技股大跌，至今科技指數由高位下挫三成多，個別股份，包括美團，更由高位急插近50%，恒指亦回到去年12月27000點水平。

事實上，自去年9月，隨着疫苗研發取得進展，資金已明顯由新經濟股回流傳統舊經濟股，但恒指公司卻逆向而行，把更多中概股和科技股納入恒指，促使基金經理和散戶在高位追貨。美團、快手和京東（09618）股價升上400元後，仍有股評人和財經演員唱好，叫散戶追入。今年初，「女股神」劉央及大摩看好騰訊今年見1,000元。

筆者每年3月底會整理一眾恒指成分股的數據，給學生及讀者參考（見《iMoney》707期），趁五窮六絕入市買股收息。據筆者計算，3月底時55隻恒指成分股市值仍超過28萬億元。但據2月及3月的恒生指數單張，恒指3月下跌2.1%，由28980點跌至28378點，成分股數目由52隻增加至55隻，但成分股市值卻由28.7萬億元跌至25.6萬億元，大跌10.8%之多（見下表）。

根據港交所（00388）資料，3月底時2,187間在主板上市的公司總市值為51.9萬億元，只較2月底下跌1.7%。恒生指數單張顯示55隻成分股市值是25.6萬億元，不及主板上市公司總市值的一半。恒生指數單張列明比對主板第一上市公司總市值（不包括外國公司），市值涵蓋率為53.51%，與港交所的數字明顯有出入。

恒指公司回覆2月多算了

筆者5月3日透過電郵查詢恒指公司是否出錯，等了兩星期，在5月17日才收到回覆，解釋是因數據出錯，2月底的數字計多了3.6萬億元，要由28.7萬億元調低至25.1萬億元，而非計少了3月底的數字。

筆者對此更感奇怪，因為參考近日經濟通（etnet）和AASTOCKS的數據，恒指在28000點附近，55隻成分股市值仍接近28萬億元（見附表）。恒生指數以公司市值計算，何以成分股市值與上述兩大網站的數字出現2萬多億元的差距？恒指公司回應說是因為恒指只計算阿里巴巴（09988）在港第二上市約1.7萬億元的市值（以5月14日收市價計算），而不計算整家公司約4.4萬億元（連同美國上市）的市值。若是如此，阿里巴巴在各項指數中的權重便應打個折扣。這個計算方法又何以鮮為人知，是否今年2月過後才落實，以致2月底恒指成分股市值仍出現28.7萬億元的數字？

筆者在此提出疑問，希望恒指公司能夠早日公開回覆，如何計算出2月底時，恒指55隻成分股市值28.7萬億元的數字，之後又為何要調低至25.1萬億元。