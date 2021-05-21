接種疫苗者有機會獲贈牛隻　泰國出奇招「谷針」

新冠肺炎持續，雖然隨着疫苗面世，或能紓緩疫情，但仍有不少人因各種原因而抗拒注射疫苗。在泰國的一知縣為了增加注射疫苗人數，而推行打疫苗抽獎的計劃，注射疫苗者有機會獲贈一隻牛。

據《路透社》報道，泰國清邁湄曾縣（Mae Chaem district）將於下月起舉行抽獎活動，每周會隨機選擇一名已接種疫苗的村民贏取獎品，而該份獎品為價值約10,000泰銖的小母牛。

地區負責人Boonlue Thamtharanurak表示，看準村民對於牛隻的喜愛，而且他們獲得牛隻後也可轉賣出售賺錢，所以也得到不俗的回應。而該抽獎預料會進行24周，「我們的疫苗註冊人數在幾天之內，已經從數百名增加到數千名。」

報道稱，泰國其他省份也提出具創新的激勵措施來提高疫苗接種人數，例如送金鍊，商店折扣券或現金派發。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

