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接種疫苗者有機會獲贈牛隻　泰國出奇招「谷針」

環球政經 18:06 2021/05/21

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新冠肺炎持續，雖然隨着疫苗面世，或能紓緩疫情，但仍有不少人因各種原因而抗拒注射疫苗。在泰國的一知縣為了增加注射疫苗人數，而推行打疫苗抽獎的計劃，注射疫苗者有機會獲贈一隻牛。

據《路透社》報道，泰國清邁湄曾縣（Mae Chaem district）將於下月起舉行抽獎活動，每周會隨機選擇一名已接種疫苗的村民贏取獎品，而該份獎品為價值約10,000泰銖的小母牛。

地區負責人Boonlue Thamtharanurak表示，看準村民對於牛隻的喜愛，而且他們獲得牛隻後也可轉賣出售賺錢，所以也得到不俗的回應。而該抽獎預料會進行24周，「我們的疫苗註冊人數在幾天之內，已經從數百名增加到數千名。」

報道稱，泰國其他省份也提出具創新的激勵措施來提高疫苗接種人數，例如送金鍊，商店折扣券或現金派發。

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責任編輯：黎淑雯
 

DJ 疫苗 財務自由 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 清邁 泰銖

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