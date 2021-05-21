【券商點睇】中國股市中期調整近尾聲 資金逐步重回增長板塊

中金報告指，全球疫後復甦和市場演繹遵循「先進先出」原則。中國先遭遇疫情，先復甦，先收緊，先調整；而外圍則後復甦，後收緊，後調整。目前可能處於「錯位復甦」交易後段，海外發達市場「後調整」、波動加大可能性在增加。反之，中國股市自2月中旬開始進入調整，目前可能在逐步進入尾聲。

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中金結合估值及景氣程度綜合判斷可關注如下方向。第一，泛消費領域中議價能力偏強、盈利壓力較小、景氣程度偏高或者改善的板塊，如汽車、家電、輕工家居、醫療、食品飲料等，仍是自下而上的重點。

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第二，保持高景氣的半導體等科技硬件、新能源汽車產業鏈中上游企業。第三，傳統板塊中，部分結構優化、且有階段性成長屬性的原材料。

特別是，一些結構性的主題，如電動車及自動駕駛、新能源等值得留意。至於港股整體市場可能在逐步觸底，後續重點關注新經濟、成長板塊機會。中金指，未來仍會持續關注中國增長數據及政策變化，海內外疫情及疫苗進展，以及美國刺激計劃落地、政策變化及中美關係進展等，來更新對市場具體節奏的判斷。

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記者：林衛