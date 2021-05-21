BBC終認造假呃戴妃做專訪 戴妃誤信自己被監視

英國廣播公司（BBC）近日公開一份調查報告，承認1995年英國已故戴安娜王妃專訪中，記者巴希爾涉及偽造文件及欺詐手段，騙取戴安娜接受訪問。BBC承認巴希爾做法違背誠信，就事件道歉。威廉王子及哈里王子皆發聲明批評，當年專訪令戴安娜在內無數人受到傷害。

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BBC周四（20日）公開127頁的調查報告證實，巴希爾（Martin Bashir）在說服戴安娜接受專訪時，誠信有問題並作出欺詐行為（deceitful behaviour）。巴希爾通過偽造銀行賬單，令戴安娜王妃（Princess Diana）胞弟斯潘塞（Charles Spencer ）誤以為有王室職員收錢，洩漏戴安娜消息，並以眾多虛假消息騙得斯潘塞信任，促使他當年將戴安娜介紹給巴希爾接受專訪。

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調查報告又形容BBC在1996年對事件作的內部調查極其無效（woefully ineffective）。當時BBC明知肇事記者巴希爾在說話不盡不實，未如實交代曾以假文件騙戴妃弟弟，當時傳媒曾追問，面對輿論壓力，BBC卻選擇迴避問題。

BBC主席戴維（Tim Davie）承認BBC應作出更大努力增加透明度，稱BBC不能回到25年前改變事件。他接受調查結果全部內容，並為事件全面及無條件道歉。

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據悉，現年58歲的巴希爾上周健康理由辭職。巴希爾發表聲明堅稱，即使當年沒有造假的文件，戴安娜仍舊會接受專訪。但他對當時偽造銀行賬單一事道歉，承認是愚蠢的行為。

1995年的專訪播吸引2,300萬人收看，戴安娜在專訪中說出之後廣為流傳的「我的婚姻有3個人，太擁擠了」的言論，變相承認她、查理斯及其現任妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）之間的三角關係。

相隔20多年才水落石出，戴妃早已不在人世，而肇事記者巴希爾，在專訪播出後成功上位，由籍籍無名變成聲名大噪，2003年他追訪米高積遜（Michael Jackson）的紀錄片，在全球造成極大迴響，紀錄片播放後，米高積遜本人深受困擾，他的經理人形容，該片毀了米高積遜。巴希爾是如今英國最出名的記者之一。

責任編輯：李俊儀