BBC終認造假呃戴妃做專訪 威廉狠批無良

英國廣播公司（BBC）近日公開一份調查報告，承認1995年英國已故戴安娜王妃專訪中，記者巴希爾涉及偽造文件及欺詐手段，騙取戴安娜接受訪問。BBC承認巴希爾做法違背誠信，就事件道歉。威廉王子及哈里王子皆發聲明批評，當年專訪令戴安娜在內無數人受到傷害。

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威廉王子（Prince William）發表聲明批評BBC公司以欺詐手段以博取母親同意接受訪問，更對BBC沒有更早對投訴展開調查感到難過，稱母親永遠不會知道自己被騙。威廉指摘巴希爾利用母親的恐懼，作出許多有關王室的過分渲染及虛假陳述，並認為加劇母親臨終前數年的偏執﹑多疑及孤僻。威廉更稱父母的關係因為當年的專訪變得更惡劣，並從此傷害許多人，直指專訪不應再度播出。

哈里王子（Prince Harry）同樣發表聲明，指摘剝削文化及不道德行為導致後來連串事件，並最終奪走母親性命。哈里稱讚母親性格堅強、勇敢和誠實，感謝調查人員還母親一個真相。但憂慮類似事件會再度發生，母親離世並未帶來任何改變。

BBC周四（20日）公開127頁的調查報告證實，巴希爾（Martin Bashir）在說服戴安娜接受專訪時，誠信有問題並作出欺詐行為（deceitful behaviour）。巴希爾通過偽造銀行賬單，令戴安娜王妃（Princess Diana）胞弟斯潘塞（Charles Spencer ）誤以為有王室職員收錢，洩漏戴安娜消息，並以眾多虛假消息騙得斯潘塞信任，促使他當年將戴安娜介紹給巴希爾接受專訪。

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BBC主席戴維（Tim Davie）承認BBC應作出更大努力增加透明度，稱BBC不能回到25年前改變事件。他接受調查結果全部內容，並為事件全面及無條件道歉。據悉，現年58歲的巴希爾上周健康理由辭職。巴希爾發表聲明堅稱，即使當年沒有造假的文件，戴安娜仍舊會接受專訪。但他對當時偽造銀行賬單一事道歉，承認是愚蠢的行為。

1995年的專訪播吸引2,300萬人收看，戴安娜在專訪中說出之後廣為流傳的「我的婚姻有3個人，太擁擠了」的言論，變相承認她、查理斯及其現任妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）之間的三角關係。

責任編輯：李俊儀