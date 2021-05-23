【宏觀術數@iM網欄】因果業力 玄中自有Karma在

上期從佛誕談起節慶由來，佛學重心於「緣起性空」，世俗則注重其中所談及的因果業力，萬般帶不走，惟有業隨身……。由於佛學和術數皆涉及解釋個人或族群的福報及際遇，兩者常結下不解之緣。

少時初習古三式術數，看奇門遁甲及六壬神課歌賦言及眾「祖師爺」的傳奇故事，總讓後學悠然神往。仰望周初姜太公、漢初張良、三國時諸葛亮、明初劉伯溫等先賢之玄奇數術，並藉此建立不朽功業，仿似每逢亂世，總會有天降奇才，奪天地造化之功。惟再想深一層，歷代先賢縱有傳說之神機妙算，豈非皆替他人作嫁衣裳居多，自身成敗仍循天數。姜太公有封神之際遇，自身福報卻只足享俗世榮華；張良得黃石公授予奇門兵法，能運籌帷幄，決勝千里，終只宜急流勇退，明哲保身；孔明先生能借東風（術家估計為以六壬推算）、佈八陣圖，後世稱頌「功蓋三分國」，終未克「興復漢室、還於舊都」的抱負。更甚者其曾於五丈原，擬以設「七星燈陣」道法去「延壽一紀（12年）」，卻被魏延誤入所破壞，只好概嘆生死有命，終於鞠躬盡瘁而已，更有說法指其於收服孟獲時，曾以火燒籐甲兵殺戮過甚，自知「必損壽矣」及後果然。就算劉伯溫據說真能從七星燈陣延壽一紀，扶朱元璋建立明朝，最終也難逃權臣加害。從以上事蹟可見，縱有通天徹地之能，得失仍會受先天命格所限，而後天業力於數術玄微中亦往往報應不爽。先天命、後天業，互動拉扯，實足深思。

佛教談業力範圍廣大，簡單可以由身，語，意所引起，業又可分為善業，惡業和無記業（不帶善惡的行為思想），善業惡業故帶來煩惱，無記業則帶來無明，於宗教角度皆成輪迴之因。放於世俗道德，自然鼓勵行善積德，認為積善之家必有餘慶，救人一命勝造七級浮屠，此亦為術家所深信不疑。

▲ 術數推算中，現世報應，善或惡的業果又是否存在？抑或純然「好醜命生成」的命定論？

術數不少問題看似複雜，只需多作推算自然應刃而解。假如善業惡業為個人抉擇，那麼於類似的命局，不同選擇便會帶來不一樣的結果（果報）。例如同樣一個帶偏門帶煞的命格，在人生道上可以有許多選擇方向，如從事武職、血光肅殺行業（可以是專業亦可是基層），甚或偏門中也有合法、半合法，以至於非法之分別；當大運流年行至是非刑名特重的運程，如斗數刑忌夾印會煞再碰上官災星曜，又或八字官殺混雜、傷官見官為忌，忌神輾轉攻之運限，便會產生天壤之別之人生交差點，可以是一場超大是非、破財、損名譽，以至於鎯鐺入獄，一念天堂、一念地獄，上天總會留給世人些許自主權。在術數推算，歲運凶險固然會應數之餘，受害程度差異實可大可少。現代社會職業以至於生活居地的選擇性比過往多，個人得失成敗彈性也就增加了，知所進退更形重要。放諸事業或個人投資，能知天命而運籌帷幄，對後局則實不容輕視。

既然個人有因果業力，族群也有「共業」存在。小至家族祖輩風水得失，能否福蔭後人影響深遠，陰宅風水強調福人得福田並非無因。乃至村落社區，過往會集資興辦學院外，風水上也喜興建文昌塔於東南巽方，以期催旺後代功名。這些行動未必能單純以善、惡去分，正如業力因果也不純指對與錯，術數和業力卻仍彼此互動著。大至一地一國，民風道德固然重要，山脈河川之環保改造，也確實能於大玄空風水計算得失不容忽視，故有「一方水土一方人」的說法，本欄也曾以實例介紹過不同熱點作參考。天運使然，人力契合，於術數角度便引申出昌盛敗亡之別。命學風水如是，中外星學亦不例外，會在計算上參考可能的變數，由於篇幅較大，後續再作詳細介紹。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！