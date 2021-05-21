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【騰訊股價】騰訊跌3%再失600元千個買盤低撈　小米挑戰28元價位2000沽盤排隊獲利

股市 16:16 2021/05/21

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【騰訊股價】騰訊跌3%再失600元千個買盤低撈　小米挑戰28元價位逾千沽盤排隊獲利

騰訊 （00700） 季度業績遜預期，非國際財務報告準則經調整盈利按年升22%，騰訊股價績後跌逾3%，再次跌穿600元及配售價，低見583.5元。千個買盤趁機低撈騰訊，惟一沖即散。相反，正在構建第二期智能工廠的小米 （01810） ，股價曾升近2%，繼昨日收企27元後，今日挑戰28元水平，午後2000沽盤於小米28元排隊沽盤。

騰訊最終收報588.5元，逆市跌3.4%，成交237.8億元；小米升0.4%，收報27.45元，成交35.8億元。

騰訊首季經調整盈利增長22%遜預期、手遊增長放緩至19%，詳情請看︰【下一頁】

早上10時56分，投資者於騰訊585元價位，合共排出1000個買盤，涉25.5萬股或1.5億元。不過，其後騰訊於11時後一度跌逾4%，跌穿585元，低見583.5元，千個買盤即遭沖散。

另一方面，同一時間投資者於小米28元價位，合共排出1400個沽盤，涉560萬股或1.6億元。

下午1時47分，小米於28元的沽盤增加至2000個，涉790萬股或2.2億元。

【騰訊業績】騰訊仿傚阿里巴巴　2021年部分利潤轉為投資新機會

【小米1810】雷軍：2023年落成二期智能工廠 年產1000萬部超高端智能手機

【小米手機】小米Redmi Note10將於5月26日下午2時發布　小米股價曾彈3%

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 小米 騰訊

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