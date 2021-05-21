【酒遍世界@iM網欄】2020「頭啖酒」 品嚐最佳狀態的葡萄酒

每年波爾多的期酒品酒會，都在世界各地備受矚目。各地品評家， 酒商等等都非常期待過往一年的新作品。在波爾多品評後， 名酒莊將準備出價售賣期酒。在持續的疫情之下， 外國酒商仍然被困，不能到豪華的酒莊裡品嚐新酒。 我們香港這邊卻有幸能品嚐到2020的「頭啖酒」。

香港葡萄酒商會再一次在香港玫麗酒店舉辦Bordeaux En Primeur 2020 期酒品酒會。 雖然，坐足超出20小時的車程和飛機， 新酒跟在酒莊新鮮從木桶裡取出的味道絕對不一， 但經過專業侍酒師的細心安排下， 每瓶酒會在適當溫度及濕度的房間裡靜待數日， 才打開供品評家品鑑。這樣的安排， 葡萄酒的水準該回復至最佳的狀態。

究竟還沒入瓶的酒，我們希望找出的是什麼呢？事實上， 這些大品牌的酒在木桶裡短短的日子，絕對不是最佳飲用的狀態， 通常試出的都會是果味及青草味為主，單寧應該需要夠多（ 單寧低會影響酒的陳年），酸度亦應該存在。 這就好像在吃一些還未熟的生果般的感覺。 而在酒裡找到適當的平衡是非常重要的， 這瓶酒才有升值及陳年的潛力。

當我們還在小心奕奕地運送，另一邊廂，美國SPACE X將一些高價值的葡萄酒（包括Château Pétrus）送上太空作實驗。除了重力之外， 運上太空的葡萄酒在與地球運用相同的方法存儲這批葡萄酒。 專家品鑑後認為葡萄酒能保持相同水準，更能演變出特別的味道。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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