【酒遍世界@iM網欄】2020「頭啖酒」 品嚐最佳狀態的葡萄酒
每年波爾多的期酒品酒會，都在世界各地備受矚目。各地品評家，
香港葡萄酒商會再一次在香港玫麗酒店舉辦Bordeaux En Primeur 2020 期酒品酒會。 雖然，坐足超出20小時的車程和飛機，
究竟還沒入瓶的酒，我們希望找出的是什麼呢？事實上，
當我們還在小心奕奕地運送，另一邊廂，美國SPACE X將一些高價值的葡萄酒（包括Château Pétrus）送上太空作實驗。除了重力之外，
作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：
活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。
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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）
欄名 : 酒遍世界