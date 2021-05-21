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【騰訊700】騰訊業績後遭大行削調目標價、全日跌3.4%　券商關注主動削利潤（附投行最新目標）

股市 16:16 2021/05/21

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【騰訊股價700】騰訊績後遭多家大行下調目標價　券商關注開支上升削盈利及毛利率

騰訊 （00700） 首季業績表現未如理想，騰訊同時指，相信中國互聯網行業處於大規模投資的階段，券商普遍關注騰訊表明加大力度投資，將不利於騰訊短期業績表現。雖然券商認同騰訊做法有利長期結構性增長，但在短線盈利預測欠利好下，多家券商下調騰訊目標價。騰訊股價周五跌3.4%，報588.5元，成交逾237億元。

騰訊再失600元千個買盤撈低【下一頁】

瑞信指，騰訊首季收入符預期，但經調整盈利略遜預期，管理層計劃將會專注於數大領域，包括商業服務、綫上遊戲及短視頻，因此調低2021年及2022年盈利增長預測5%及4%，並預期市場均會因應騰訊開支增加及變現減慢，降低騰訊前景的預測，但料不會影響騰訊長遠在遊戲管道及將微信生態圈變現的潛力。瑞信降騰訊目標價至750元，維持「跑贏大市」評級。

各家券商如何看騰訊前景？

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野村認為，騰訊將會增加投資於雲特別是SaaS（軟件即服務）產品、綫上遊戲及短視頻，因此調低2021年經調整盈利增長預測9%，以反映額外的策略性投資，預期騰訊今年盈利增長約19%。騰訊同時成立可持續社會價值協會，初始投資額約500億元人民幣，料不會影響騰訊盈利表現，維持「買入」，目標價降至731元。

相關文章：【騰訊業績】騰訊仿傚阿里巴巴　2021年部分利潤轉為投資新機會

相關文章：【騰訊業績】騰訊跌逾3%　首季經調整盈利增長22%遜預期、手遊增長放緩至19%

港股 大行報告 騰訊控股（00700） 目標價 騰訊

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