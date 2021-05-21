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以巴宣布停火 終結11日流血衝突

環球社會熱點 10:57 2021/05/21

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以色列與巴勒斯坦在加沙地區的衝突終於暫告一段落，在周四（20日）宣布正式停火，並在香港時間周五（21日）早上7時生效，終止連續11日以來的流血衝突。美國總統拜登接獲消息後，隨即宣布向加沙提供人道支援，協助當地人民重建家園。

以巴衝突前世今生 QA逐一拆解 【下一頁】

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室周四宣布，內閣已一致同意由埃及提出的「相互同意及無條件」（mutual and unconditional）停火協議。控制加沙的恐怖組織哈馬斯隨後亦確認，同意達成停火協議。以色列將停止所有攻擊，包括針對哈馬斯高層人物的空襲，哈馬斯則停止發射火箭炮﹑挖掘攻擊地道及在邊境範圍發起示威。

哈馬斯的一名官員表示，停火協議是巴勒斯坦人民的勝利，並且以色列總理內塔尼亞胡的失敗。內塔尼亞胡則發表聲明，指停火協議是偉大成就，而且將會決定未來局勢發展。

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AOC阻對以色列售武 料難過佩洛西一關 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）對以巴達成停火協議表示歡迎，並承諾會與聯合國及其他國家合作，為加沙地區提供人道支援及重建當地。但拜登強調，重建必須與巴勒斯坦當局合作，而非哈馬斯，表明不希望哈馬斯藉以重建武裝力量。目前巴勒斯坦自治政府由主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）統領，控制範圍僅有約旦河西岸部分區域，加沙走廊則落在哈馬斯手中。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）在未來數日出訪中東，與以色列﹑巴勒斯坦及其他區域領袖會晤，商討如何共同努力，為以巴建立更美好的將來。

以巴今次衝突始於伊斯蘭教第3大聖地阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque），以色列警方與穆斯林發生衝突，以及以色列4月初強行限制阿克薩清真寺祈禱人數為1萬人，導致數以萬計的巴勒斯坦人被禁止入内。哈馬斯先行發難，向以色列發射火箭炮，以色列隨後空襲加沙地區還擊。連日來衝突導致最少230名巴勒斯坦人死亡，當中100名為婦孺。

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