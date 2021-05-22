【清酒新世界@iM網欄】山間．三 岩豐

新潟第一酒造的山間有很多另類系列，這包括之前提到的三段壓榨限定版和鬼山間，這一篇將會是山間的完結篇，我回來給大家介紹最後兩款系列，一款是擁用超級發泡性的生酒系列，還有就是山間的全新系列「岩豐」。

首先是擁有超級發泡性的生酒系列，這個系列也被命名為「Ori-ori Rock」，這個系列的清酒瓶上貼滿警告的標籤，提示客人這款清酒是極有可能會爆起瓶蓋的，能夠想像清酒的微碳酸是多麼的厲害！目前山間這清酒有很多款式的香氣和味道都仍在調整中，唯獨是這款系列已經達到了他們理想的形態了，這個系列有兩款生酒，一款擁有藍色標籤的會在12月開賣，另外一款是擁有黃色標籤的就會在2022年1月份開賣，這兩款比分別為第一彈和第二彈，兩款的分別就是在於精米步合上的不同，藍色是擁有55%的山間 仕込み1号 純米吟醸 ORIORI ROCK にごり生酒，而另外一款則是60%的山間 仕込み3号 特別純米酒 ORIORI ROCK にごり生酒，同樣都是利用新潟產的五百萬石米，清酒通過長期的低溫發酵，雖然第二款是純米酒，但在製作過程當中都是以釀造吟釀的方法來處理。所以味道上都是比較甘口，而香氣是相當果香的，再加上因為Ori-ori Rock系列除了是生酒，同樣也是濁酒，所以也會感受到濃厚的米香味，是一款非常之輕快舒服的清酒！

▲ Ori-ori Rock

之後想介紹山間的新系列「岩豐」了，這款清酒以第二代杜氏岩崎豊氏先生的名字命名，岩豊是生酛 特別純米 無濾過生原酒，採用了五百萬石和高嶺錦作為酒米磨至60%精米步合。雖說這支清酒是生酛，但這款清酒真的是我見過的最複雜、用了最多時間去釀造的清酒，我們簡單地說明，從零開始釀造一支清酒，最少需要大約165天的時間，這一支卻是比一般正常釀造清酒的用多五倍時間，先來說明一下怎麼他們利用了那麼長的時間，就連製作酒母的那個部份，已經利用了大約30天的時間，這已經是正常釀造方法的兩倍；然後製造醪就需要大約55天的時間，更瘋狂的是在壓榨的過程中你用了80天甚至更多的時間，在壓榨完成後會被儲存到冰凍的室內待它熟成。由於處於低溫熟成的情況下，清酒的味道會變得更加濃烈，香氣也會同樣變得穩重起來！這款清酒就真的能品嚐到工匠之心了，岩崎豊氏先生希望我們能感受到這一系列的極致口味，還有精緻的手工品！

▲ 岩豐

新潟第一酒造株式会社

地址：上越市浦川原区横川660番地

電話：025-599-2236官網：https://www.hakucho-sake.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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