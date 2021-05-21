「2021-22香港工商業獎」現已接受報名，歡迎從事製造業及服務業的香港公司參加，截止日期為八月六日。

由政府全力支持的香港工商業獎，旨在嘉許香港企業在邁向高科技、高增值的過程中取得的卓越成就，以及在不同範疇的傑出表現。香港工商業獎有助提升本港工商業的競爭力及推廣香港品牌。



「2021-22香港工商業獎」設有六個組別，每個組別由不同機構負責主辦：

組別 主辦機構

消費產品設計 香港工業總會

設備及機械設計 香港中華廠商聯合會

顧客服務 香港零售管理協會

創意 香港總商會

科技成就 香港科技園公司

升級轉型 香港青年工業家協會



每個組別的評審由各主辦機構組成的初步評審委員會負責，再由最終評審委員會決定得獎名單。每個組別設香港工商業獎「大獎」，頒予表現最突出的參賽者。其他表現優秀的參賽者，亦可獲頒發「獎項」或「優異證書」。所有得獎者均可展示香港工商業獎的標誌，並可永久保存獎座或證書作紀念。



頒獎典禮將於二○二二年三月在香港科學園大展覽廳舉行。

各組別的申請表格及章程可向有關主辦機構索取，亦可於香港工商業獎網頁 www.hkindustryaward.org 下載。

特區政府於二○○五年把香港工業獎（於一九八九年創立）及香港服務業獎（於一九九七年創立）合併成為現時的香港工商業獎。多年來，獲表揚的優秀企業共有約一千一百六十間。



如欲查詢香港工商業獎的詳情，請瀏覽香港工商業獎網頁 www.hkindustryaward.org 或聯絡有關主辦機構（聯絡方法載於網頁內），亦可聯絡香港工商業獎籌備委員會秘書處（電郵地址：hkai@tid.gov.hk）。



（資料由客戶提供）