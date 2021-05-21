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【復必泰疫苗】BioNTech：疫苗對印度新型變種病毒防護效力料達70%至75%

股市 10:41 2021/05/21

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【復必泰疫苗】BioNTech：疫苗對印度新型變種病毒防護效力料達70%至75%

市場關注復必泰疫苗對於變種病毒株是否有效，BioNTech（美：BNTX）行政總裁Ugur Sahin表示，與輝瑞共同研發的BioNTech疫苗，對抗印度新型變種病毒的感染防護效力與對抗南非病毒相若，估計達70%至75%。

靠疫苗發大達　全球9人晉身億萬富豪行列、康希諾生物3名高層有份【下一頁】

Sahin表示，公司的疫苗向超過30多種變種病毒株進行測試，至今都證實對所有變種病毒株有效。另外，根據近期一份針對已接種疫苗者的血液分析研究顯示，施打疫苗產生的抗體足以中和印度變種病毒。由於該研究對南非變種病毒也有同樣的結果，而臨床數據顯示輝瑞和 BioNTech 疫苗對南非變種病毒效力為 70% 至 75%，因此他預期其疫苗對印度變種病毒「可能也有同等效力」。 BioNTech 疫苗對未變種病毒株的有效力達95%。

美國食品藥品監督管理局（FDA）周四宣布要醫療機構停止使用中國廣東海鷗公司（Guangdong Haiou Medical Apparatus Co）的疫苗注射針筒，因該公司疫苗注射針筒曾傳出幾起醫療事故，注射後針頭會從注射器脫落卡在患者手臂上，也有醫療人員在使用針筒時遭到刺傷。

藥劑師指出，輝瑞與 BioNTech 新冠疫苗使用的是廣東海鷗公司生產的疫苗注射針筒。

相關文章：【國泰危機】國泰航空暗示接種疫苗為續聘條件　「機組人員需作決擇」

【疫苗接種】林鄭月娥：今日起會按企業要求提供外展服務　港仍有200萬劑疫苗供應充足　

編輯：吳敏芳

美股 BioNTech（美：BNTX） 醫療機構 輝瑞 BioNTech 疫苗 印度
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