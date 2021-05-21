東京中央5月29至30日東京•香港聯合拍賣　邀您共饗珍品！

Lot 1182 Mr. Doodle, Blue Bird藍鳥

丙烯 布面, 219.5×212.5cm, 2019年作

來源: ANZAI ART OFFICE

出展: 代官山 HILLSIDE FORUM 2019

估價：HKD 550,000-800,000



東京中央聯合拍賣將在5月29至30日上午10時在東京本社及香港上環干諾道中111號永安中心26樓01室舉行，預展將於5月21至27日在同一地點上午10時至下午7時進行，5月27日預展將於下午2時結束。屆時為您呈獻十四大專場，包括橋本貫山先生同一收藏、靜妙軒珍藏書畫、蔣吟秋同一收藏、在日韓裔藏家同一收藏、古籍善本、中國近現代書畫、中國古代書畫、古玩珍藏、當代藝術潮玩ARTS IN LIFE、珍稀佳釀、一期一會•聽茶聞香、神戶知名古美術商舊藏名瓷珍玩同一收藏及足利知名美術商舊藏珍玩雅件同一收藏。

當代藝術潮玩專場中，Mr. Doodle的《藍鳥》(Blue Bird) (Lot 1182) 備受矚目，此作出自2019年日本代官山Hillside Forum展覽，藝術家於現場創作，同時在Instagram上公佈了作畫的全過程，可見他反應快速，即興創作能力甚高。他曾經完成五十小時的塗鴉馬拉松，並表示其實塗鴉馬拉松和跑真正的馬拉松很像，只是從距離上的挑戰轉變為時間上的挑戰。

中國書畫專場中，明代畫家丁雲鵬的《洗象圖》(Lot 1007) 來自香港重要私人舊藏，本軸巧妙地安排了「洗象」場景，整個畫面疏朗、明潔，透出高古靜穆的氣息。其中，人物與大象均以細謹線描精工勾勒，毫發畢生，各盡其態，尤以旁觀菩薩與天王最為精彩。菩薩線描輕柔飄動、婉轉有致，天王線描則緊勁古健，輔以賦色分塊；畫面山石樹木等配景則以略粗之筆勾寫，淺淡青綠設色遠追錢選，勾寫形態取法文徵明，但不取其細而取其粗，在裝飾造型中更顯古拙。

此外，珍稀佳釀專場中，拉菲•羅斯柴爾德酒莊1982 (Château Lafite Rothschild 1982) (Lot 1215) 值得關注。82年被認為是波爾多的「世紀年份」，因為當年波爾多陽光充足、葡萄品質極佳。82年見證了波爾多這個產區的偉大復興，將其稱之為波爾多歷史上最重要的年份也絲毫不為過。最具影響力的酒評家羅伯特•帕克 (Robert Parker) 稱其為「二十世紀最好的年份之一」。拍品琳瑯滿目，精彩瑰麗。敬請點擊 https://www.chuo-auction.com/zh/auction 或掃描以下二維碼瀏覽電子圖錄。

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東京中央拍賣於 2010 年創立於日本，是日本首家以公開形式拍賣中國藝術品的公司，創下當時日本拍賣界紀錄，備受注目。為拓展香港藝術市場業務，於2013年在香港成立分公司，並於2018年10月於港交所主板掛牌上市（股票代碼：1939.HK）。東京中央拍賣現時每年均會有數次拍賣，呈獻中國書畫、中國古董與藝術品、日本及中國茶道用具、中國茶葉及古董普洱、珍稀佳釀、當代藝術及潮玩等。

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