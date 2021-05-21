【各友國行@iM網欄】瞬息流光･阿比斯庫(Abisko)的極光留痕    

上一篇文章
【情緒有得傾@iM網欄】身處焦慮中 點樣保持冷靜?
十年後的今天，那片斯堪的納維亞(Scandinavia)的雪
輾轉再想到的，就是當地嚮導的影像–英格瑪森Ingermars
小鐵鳥展翅從首都斯德哥爾摩飛往瑞典北部基律納(Kiruna)
阿比斯庫並沒有什麼豪華酒店，我們抵達後在簡約小屋先歇一晚，
另外玩狗拉雪橇、玩雪地健行、玩冰上釣魚等都是不可錯過的冬日限
夕陽殘紅在銀紗般之地平線上消失後，正是阿比斯庫Show time的時候，當極光初現時遊人頓感雀躍不已，手機相機都忙得
最後一站是宮殿般的冰造旅館(Ice Hotel)，房間分別由藝術家們精雕細琢，與英格瑪森在冰吧喝
[明登小推: 跟隨老舊的電車步伐感受哥德堡(Goteborg)那份海港悠閒
作者_明登（歐明）簡介：
吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘
更多各友國行@明登的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 明登（歐明）
欄名 : 各友國行