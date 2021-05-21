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【各友國行@iM網欄】瞬息流光･阿比斯庫(Abisko)的極光留痕    

名人薈萃 10:38 2021/05/21

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十年後的今天，那片斯堪的納維亞(Scandinavia)的雪國風光仍舊在腦子中徘徊，白皚皚的雪飄散落在無垠大地上，樺木上掛著水晶短劍般的冰柱，幾頭小狗在雪原上互相追逐，吠叫聲聽來有點模糊，四處再沒有別的聲，令小明登在瑞典邊陲有如置身於世界另一入口。

 

輾轉再想到的，就是當地嚮導的影像–英格瑪森Ingermarsson，他那軍式形的短頭髮，淺啡髮色和深藍厚衣形成鮮明對照，並有幾分沉迷冥想的神情，可能是集中精神想著北極光的出沒。

 

小鐵鳥展翅從首都斯德哥爾摩飛往瑞典北部基律納(Kiruna)，和英格瑪森接上後即開車轉去北極圈小村莊【阿比斯庫, Abisko】，追光的旅程就此開始，車上舒展著藍藍天空，路邊的小動物在雪中冷得瑟瑟發抖，蒼涼的白色國度簡直是別有洞天!

 

阿比斯庫

阿比斯庫

 

阿比斯庫並沒有什麼豪華酒店，我們抵達後在簡約小屋先歇一晚，翌日就前往阿比斯庫國家公園，在園內的國王步道(Kungsleden）上穿針走線地行進，雪氣下徒步雖帶些寒意，但太陽照耀卻令身體感到暖和，那北國白雪地貎確實是令人屏息!

 

另外玩狗拉雪橇、玩雪地健行、玩冰上釣魚等都是不可錯過的冬日限定體驗!

 

夕陽殘紅在銀紗般之地平線上消失後，正是阿比斯庫Show time的時候，當極光初現時遊人頓感雀躍不已，手機相機都忙得不可開交，英格瑪森則孜孜不倦地描述，他形容極光是個無腳跟的浪子，不定時不定地點出現，時有時無，大家看到它時要珍惜每分每刻!

阿比斯庫

 

最後一站是宮殿般的冰造旅館(Ice Hotel)，房間分別由藝術家們精雕細琢，與英格瑪森在冰吧喝過兩杯後就此道別……　

Ice Hotel

 

[明登小推: 跟隨老舊的電車步伐感受哥德堡(Goteborg)那份海港悠閒氛圍和不緊不慢的城市氣息]

斯德哥爾摩

哥德堡

 

作者_明登（歐明）簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登（歐明）

欄名 : 各友國行

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