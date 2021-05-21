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【情緒有得傾@iM網欄】身處焦慮中   點樣保持冷靜?

名人薈萃 10:40 2021/05/21

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浸大講座   談「情緒成熟」

上月在浸會大學參與了一場講座，主題為「邁向情緒成熟的領導」，從工作、家庭、以及不同關係去探討何謂成熟的情緒。驚喜是有近80位碩士及學士學生和有關的教授也來支持！

作為這次研討會的主持人，筆者誠意邀請了幾位重量級嘉賓，他們都是在社會不同界別擁有卓越成就的領袖，用第一身經驗，分享成長路上的點滴。但這次分享並非集中在他們的成功，乃是在他們於個人或工作上遇上困難時，背後有什麼價值觀、大原則去引導他們。

重點不在是否移民

其中一些討論十份適時，所以在此與讀者稍作分享。當中談及中年移民，離開自己熟悉的地方，到一個新的領域，自然會引發不同程度的焦慮。特別是當移民決定是由一方先提出，另一方則基於家庭理由，只有配合的選擇時，焦慮便更大。講者透過自己的經歷，分享以下重點：當大方向已定下，大家要面對一些困難的決定時，其實並不一定是非黑即白；反而要思想在大環境下一己應該作什麼事，才可以覓到自己嚮往的生活。

「修己」之道

此外，當中亦有分享如何在高壓底下保持樂觀的心得，就是要內外雙修：認識外在環境怎樣運作和變化、好好認清自己內裏狀況；除此以外，能夠堅持持續學習的心態，並且做一個對自己負責任的人，也是一些「修己」的不二之法。最後，講者提到一位台灣歷史學家云：「對前人要有所愛、對今世要有所增、對後人要有所予。」實在語重心長！

認真追求   成功在望

話說回來，這次活動中實在不乏令人一些發人深省的提醒和道理，但最令筆者感到鼓舞的，卻是同學們的積極參與，透過一條又一條的問題，實實在在地把上一代和下一代拉近了。雖然我們超時完成這次研討會，但感動是沒有一位學生提早離開！

浸大的同學們，衷心感謝你們對學習的認真追求。成功背後，往往要先願意擺上時間和精力，當遇上自己的「伯樂」時，事就能成。

筆者也感謝當天參與的嘉賓，包括陳蘇陳英女士、李玉芝女士和李錦榮先生。更要特別鳴謝浸會大學一班竭力為同學謀福祉的老師——社會工作系系主任及社會工作實踐及精神健康中心主任洪雪蓮教授、副系主任吳日嵐教授和此次活動背後的總參謀趙芊嵐博士。當每人每天總是忙過不可開交時，他們仍然堅持多走一步，為學生提供額外指導及情緒支援的途徑，真可算是「唔話得」！

 

作者_小明（吳小明）簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

 

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