【正視投資@iM網欄】股票指數的迷思（二） — 市值加權的利與弊?

在股票指數計算中，市值加權（value-weighted）被認為是較為客觀的一種計算方法，其原理就是按每隻指數成份股的市值比重，來決定其股份於指數內的比重，市值越大的股份對指數的影響亦越大。

與上期提及的價格加權（price-weighted）不同，即使成份股出現合股或拆股等令股價產生變化的行為，由於該企業的總市值不會因此而出現變化，有關指數因而不需要調整，同時由於規模較大的企業會佔較大比重，對指數的影響力亦較大，相比起單以公司股價來衡量指數比重的價格加權較為合理。

不過，個別成份股的市值或有機會不斷增長，從而拋離其他成份股，導致該企業在指數中的比重以及與指數的關連度不斷增加，形成指數過於偏重個別股份的情況，令其他成份股的變化未能全面、有效地反映在指數當中，影響了指數對整體市況的反映能力。因此，不少價值加權指數均會定期檢討並調整成份股的比例，以免比重過份集中於個別股份，並以市值及行業代表性來增加或減少成份股的組成。而大家較為熟悉的恒生指數以及標準普爾500指數都是價格加權指數的例子。

至於等權重（unweighted）指數是指成份股內所有企業在指數內所佔的比重皆為一樣，如指數有5隻成份股，其比重均為20%，無論成份股的每股價格、市值變化、企業規模抑或股份數目變動，均不會影響指數比重，計算方法較價格加權及市值加權簡單，但其明顯局限性在於預先假設指數內各成份股均具有同等影響力，而未有考慮成份股的規模及市值等因素。

事實上不論那種計算方法，股票指數較為重要的就是其成份股的代表性，以及計算比重的方式能夠反映市場的整體情況，給予投資者一個概觀。不少指數均會定期調整成份股的組成，以反映有關市場的最新發展，緊貼市場變化。下期會繼續探討股票指數。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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