【港股市況】恒生指數高開134點　騰訊績後逆市跌逾1%（不斷更新）

美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，道指升188點。港股今早承接高開，恒生指數開報28584點，升134點。恒生科技指數升1.3%，報8016點。騰訊 （00700） 績後逆市跌逾1%；京東 （09618） 升近4%；美團 （03690） 升逾2%。

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即市走勢︰

【09：20】恒生指數開報28584點，升134點。恒生科技指數升1.3%，報8016點。騰訊 （00700） 績後逆市跌逾1%；京東 （09618） 升近4%；美團 （03690） 升逾2%。

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【09：14】瑞聲擬發美元計價債券

【09：13】期指升223點或0.8%，報28505點。

【09：07】藥明巨諾：主要股東Syracuse擬分派或出售全部持股

【08：57】恒指黑期升186點，報28581點；道指期貨升93點，報34121點。

【07：55】阜博集團折讓9%配股 淨籌6.3億元

【07：45】呷哺呷哺更換行政總裁 部分子品牌表現未能達致預期

【07：45】港股ADR收報28514點，升63點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.89元，升0.44元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報599.27元，跌9.73元或1.6%。

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【07：30】美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，帶動美股反彈。道指最多升337點，最終收報34084點，升188點或0.6%；標指收報4159點，升43點或1.1%；納指收報13535點，升236點或1.8%。

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責任編輯︰梁浩碩