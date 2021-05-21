  • 31°C
香港時間 : 2021521日 (五) 09:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數高開134點　騰訊績後逆市跌逾1%（不斷更新）

股市 09:23 2021/05/21

分享：

美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，道指升188點。港股今早承接高開，恒生指數開報28584點，升134點。恒生科技指數升1.3%，報8016點。騰訊 （00700） 績後逆市跌逾1%；京東 （09618） 升近4%；美團 （03690） 升逾2%。

焦點新聞︰

【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻　邊隻有機會成藍籌股？（附短片）

即市走勢︰

【09：20】恒生指數開報28584點，升134點。恒生科技指數升1.3%，報8016點。騰訊 （00700） 績後逆市跌逾1%；京東 （09618） 升近4%；美團 （03690） 升逾2%。

【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利增長22%遜預期 手遊增長放緩至19%

【騰訊業績】騰訊仿傚阿里巴巴　2021年部分利潤轉為投資新機會

【09：14】瑞聲擬發美元計價債券

【09：13】期指升223點或0.8%，報28505點。

【09：07】藥明巨諾：主要股東Syracuse擬分派或出售全部持股

【08：57】恒指黑期升186點，報28581點；道指期貨升93點，報34121點。

【07：55】阜博集團折讓9%配股　淨籌6.3億元

【07：45】呷哺呷哺更換行政總裁　部分子品牌表現未能達致預期

【07：45】港股ADR收報28514點，升63點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.89元，升0.44元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報599.27元，跌9.73元或1.6%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，帶動美股反彈。道指最多升337點，最終收報34084點，升188點或0.6%；標指收報4159點，升43點或1.1%；納指收報13535點，升236點或1.8%。

【開市9點半】騰訊ADR收市失600關　分析稱長期估值不受影響　京東物流今截止認購　孖展已錄2千億

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【公司發債】瑞聲擬發美元計價債券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展破2000億　超購270倍、國際配售提早今截飛（附短片）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展破2000億　超購270倍、國際配售提早今截飛（附短片）
【美股市況】科技股反彈　納指升1.8%　Tesla及Nvidia升4%（不斷更新）
【美股市況】科技股反彈　納指升1.8%　Tesla及Nvidia升4%（不斷更新）