【港股市況】恒生指數早段轉跌百點　騰訊績後跌3%再失600元（不斷更新）

美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，道指升188點。港股今早承接高開，恒生指數開報28584點，升134點。恒生科技指數升1.3%，報8016點。騰訊 （00700） 績後逆市跌逾1%；京東 （09618） 升近4%；美團 （03690） 升逾2%。

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即市走勢︰

【10：49】大市跌幅略收窄至約90點，報28360點，今早曾低見28286點；科指升0.9%，報7989點。

【10：42】環球大通 （08063） 跌幅擴大至86%，破底低見0.275元，成交2222萬元。

【10：40】必瘦站 （01830） 逆市升6%，破頂高見8.23元。

【10：38】呷哺呷哺 （00520） 公布更換行政總裁，股價跌幅擴至逾8%，低見10.8元。

【10：33】康寧傑瑞製藥 （09966） 逆市升逾18%，破頂高見21.2元，成交1.4億元。

【10：20】騰訊 （00700） 續尋日內低位，最新跌3.6%，報587元。

【10：19】日前公布業績的偉易達 （00303） 續逆市造好，股價升逾4%，破頂高見81.8元。

【10：16】恒指今公布季檢結果，被指有機會染藍的京東健康 （06618） 升逾3%，高見118.4元。

【10：07】港股跌幅擴大至100點，報28348點；科指升0.9%，報7988點。

【10：05】中國寶力科技 （00164） 升逾四成，高見0.083元，暫為升幅最大股份，成交1812萬元。

【10：03】京東物流2618招股火熱 傳下限定價、孖展破2000億（附短片）

【09：58】除騰訊 （00700） 績後下跌，ATMXJ其餘科技股均向好，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%；美團 （03690） 升0.4%；京東 （09618） 升3%。

【09：52】農夫山泉 （09633） 升半成，高見41元，成交7676萬元。

【09：50】比特幣曾重上至42000美元水平，火幣科技 （01611） 升近2%；歐科雲鏈 （01499） 升逾2%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖 （01357） 升逾2%。

【09：46】山東墨龍 （00568） 續升近4%，破頂高見10.38元。

【09：43】騰訊 （00700） 最新跌逾3%，低見587.5元，拖累大市轉跌約25點。

【09：40】港股早段升幅收窄至約10點，報28460點；科指升1.1%，報8003點。

【09：38】小米 （01810） 升逾2%，高見28.15元。小米創始人雷軍表示，小米正在構建第二期智能工廠，預計2023年底落成。

【小米1810】雷軍：2023年落成二期智能工廠 年產1000萬部超高端智能手機

【09：34】騰訊 （00700） 早段跌幅擴大至逾2%，再次跌穿600元水平，低見594元。

【09：33】環球大通 （08063） 瀉逾七成，低見0.375元，成交256萬元。

【09：20】恒生指數開報28584點，升134點。恒生科技指數升1.3%，報8016點。騰訊 （00700） 績後逆市跌逾1%；京東 （09618） 升近4%；美團 （03690） 升逾2%。

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【09：14】瑞聲擬發美元計價債券

【09：13】期指升223點或0.8%，報28505點。

【09：07】藥明巨諾：主要股東Syracuse擬分派或出售全部持股

【08：57】恒指黑期升186點，報28581點；道指期貨升93點，報34121點。

【07：55】阜博集團折讓9%配股 淨籌6.3億元

【07：45】呷哺呷哺更換行政總裁 部分子品牌表現未能達致預期

【07：45】港股ADR收報28514點，升63點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.89元，升0.44元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報599.27元，跌9.73元或1.6%。

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【07：30】美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，帶動美股反彈。道指最多升337點，最終收報34084點，升188點或0.6%；標指收報4159點，升43點或1.1%；納指收報13535點，升236點或1.8%。

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責任編輯︰梁浩碩