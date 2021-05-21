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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數半日初段跌約50點　騰訊績後跌近4%再失600元（不斷更新）

股市 13:19 2021/05/21

分享：

港股承接美股高開升134點，惟騰訊 （00700） 績後下挫，拖累大市表現，大市曾倒跌逾百點。恒生指數半日跌58點，報28391點，成交860億元。恒生科技指數升1.3%，報8017點。騰訊績後跌近4%；美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%；快手 （01024） 升近5%；京東 （09618） 升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻　邊隻有機會成藍籌股？（附短片）

【騰訊700】騰訊績後遭多家大行下調目標價、股價跌近4%　券商關注開支上升削盈利及毛利率

【香港經濟】破產管理署：4月破產宗數按月跌18%　強制清盤宗數按月跌逾兩成

即市走勢︰

【13：18】比特幣再次回落至40000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾3%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾6%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖 （01357） 跌1%。

【13：12】呷哺呷哺 （00520） 午後跌幅擴大至15%，一度跌穿10元水平，低見9.91元。

【13：10】港股午後再轉升。

【13：06】泛海集團 （00129） 升逾5%，高見1.27元。

【盈喜】泛海集團發盈喜　料應佔溢利按年增最少7成

【13：06】大酒店 （00045） 偏軟，跌0.4%。

【半島酒店房價】半島酒店首季平均房租跌至2642元、出租率三成　母企：酒店業在夏季及下半年挑戰仍大

【13：03】賓仕 （01705） 升兩成，高見0.85元。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶CEO：IPO很快會完成 傳已過聆訊公司其後否認

【13：00】港股午後初段跌約50點，報28401點；科指升1.2%，報8009點。

【13：00】網信辦批評105個App侵害個人訊息　百度抖音快手正式上榜（附清單）

石SIR今日推介華潤醫療

【12：07】消費、醫藥、科技行業料成最大贏家　京東健康、平安好醫生半日升逾4%

【12：00】恒生指數半日跌58點，報28391點，成交860億元。恒生科技指數升1.3%，報8017點。騰訊 （00700） 績後跌近4%；美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%；快手 （01024） 升近5%；京東 （09618） 升逾3%。

【11：52】本地銀行股逆市靠穩，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 升0.1%；渣打 （02888） 升0.2%；東亞 （00023） 升0.5%。

【11：44】農夫山泉 （09633） 升逾7%，高見41.9元。

【11：32】港股跌幅收窄至約50點，報28398點；科指逆市升1.5%，報8030點。

【11：31】內地股市半日向下，上證、深證跌0.5%；創業板指跌0.6%。

【11：30】呷哺呷哺 （00520） 跌幅進一步擴大至13%，低見10.2元。

【11：17】騰訊 （00700） 一度跌逾4%，低見583.5元，最新報585元，跌近4%，成交124.8億元。

【騰訊股價】騰訊跌3%再失600元千個買盤低撈　小米挑戰28元價位逾千沽盤排隊獲利

【10：49】大市跌幅略收窄至約90點，報28360點，今早曾低見28286點；科指升0.9%，報7989點。

【10：42】環球大通 （08063） 跌幅擴大至86%，破底低見0.275元，成交2222萬元。

【10：40】必瘦站 （01830） 逆市升6%，破頂高見8.23元。

【10：38】呷哺呷哺 （00520） 公布更換行政總裁，股價跌幅擴至逾8%，低見10.8元。

【10：33】康寧傑瑞製藥 （09966） 逆市升逾18%，破頂高見21.2元，成交1.4億元。

【10：20】騰訊 （00700） 續尋日內低位，最新跌3.6%，報587元。

【10：19】日前公布業績的偉易達 （00303） 續逆市造好，股價升逾4%，破頂高見81.8元。

【10：16】恒指今公布季檢結果，被指有機會染藍的京東健康  （06618） 升逾3%，高見118.4元。

【10：07】港股跌幅擴大至100點，報28348點；科指升0.9%，報7988點。

【10：05】中國寶力科技 （00164） 升逾四成，高見0.083元，暫為升幅最大股份，成交1812萬元。

【10：03】京東物流2618招股火熱　傳下限定價、孖展破2000億（附短片）

【09：58】除騰訊 （00700） 績後下跌，ATMXJ其餘科技股均向好，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%；美團 （03690） 升0.4%；京東 （09618） 升3%。

【09：52】農夫山泉 （09633） 升半成，高見41元，成交7676萬元。

【09：50】比特幣曾重上至42000美元水平，火幣科技 （01611） 升近2%；歐科雲鏈 （01499） 升逾2%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖 （01357） 升逾2%。

【09：46】山東墨龍 （00568） 續升近4%，破頂高見10.38元。

【09：43】騰訊 （00700） 最新跌逾3%，低見587.5元，拖累大市轉跌約25點。

【09：40】港股早段升幅收窄至約10點，報28460點；科指升1.1%，報8003點。

【09：38】小米 （01810） 升逾2%，高見28.15元。小米創始人雷軍表示，小米正在構建第二期智能工廠，預計2023年底落成。

【小米1810】雷軍：2023年落成二期智能工廠 年產1000萬部超高端智能手機

【09：34】騰訊 （00700） 早段跌幅擴大至逾2%，再次跌穿600元水平，低見594元。

【09：33】環球大通 （08063） 瀉逾七成，低見0.375元，成交256萬元。

【09：20】恒生指數開報28584點，升134點。恒生科技指數升1.3%，報8016點。騰訊 （00700） 績後逆市跌逾1%；京東 （09618） 升近4%；美團 （03690） 升逾2%。

【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利增長22%遜預期 手遊增長放緩至19%

【騰訊業績】騰訊仿傚阿里巴巴　2021年部分利潤轉為投資新機會

【09：14】瑞聲擬發美元計價債券

【09：13】期指升223點或0.8%，報28505點。

【09：07】藥明巨諾：主要股東Syracuse擬分派或出售全部持股

【08：57】恒指黑期升186點，報28581點；道指期貨升93點，報34121點。

【07：55】阜博集團折讓9%配股　淨籌6.3億元

【07：45】呷哺呷哺更換行政總裁　部分子品牌表現未能達致預期

【07：45】港股ADR收報28514點，升63點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.89元，升0.44元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報599.27元，跌9.73元或1.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，帶動美股反彈。道指最多升337點，最終收報34084點，升188點或0.6%；標指收報4159點，升43點或1.1%；納指收報13535點，升236點或1.8%。

【開市9點半】騰訊ADR收市失600關　分析稱長期估值不受影響　京東物流今截止認購　孖展已錄2千億

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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