▲ 【Bitcoin】美國財政部︰要求過萬美元加密貨幣轉賬需報稅局 比特幣一度再穿40000美元

Bitcoin比特幣一眾虛擬貨幣經歷周三的小幣災後反彈，其中比特幣一度回升至42500美元水平。不過，美國財政部建議，要求任何價值一萬美元或以上規模的加密貨幣轉賬，要向稅務部門滙報。消息拖累比特幣從盤中高位回落，一度再跌至39000美元水平，其後再逐步反彈。

根據coindesk數據，截至本港時間早上8時15分，比特幣報41144美元，24小時升8.2%；以太幣報2828美元，升11.4%；狗狗幣報0.404397美元，升17.9%。

美國財政部指，加密貨幣為包括逃稅在內的非法活動提供便利，帶來重大的監測問題。 新的金融帳戶報告制度將 涵 蓋 加密貨幣、 加密資產交易賬戶以及接受加密貨幣支付服務的賬戶。

法國興業銀行全球資產主管Alain Bokobza表示，比特幣在投資組合中的位置仍備受爭議，特別是因價格瘋狂波動，指監管可能是比特幣接下來面臨的最大威脅。

【Bitcoin】高盛王勝祖：大多金融機構視加密貨幣為「商品」非「金融資產」 因存天然劣勢

【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐 比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅

【Bitcoin幣災】內地封殺後 比特幣仍反彈至42000美元 以太幣升近五成突破2900美元

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析 累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清

責任編輯︰梁浩碩