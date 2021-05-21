【Bitcoin】美國財政部︰要求過萬美元加密貨幣轉賬需報稅局　比特幣一度再穿40000美元

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藥明巨諾：主要股東Syracuse擬分派或出售全部持股
Bitcoin比特幣一眾虛擬貨幣經歷周三的小幣災後反彈，其中比特幣一度回升至42500美元水平。不過，美國財政部建議，要求任何價值一萬美元或以上規模的加密貨幣轉賬，要向稅務部門滙報。消息拖累比特幣從盤中高位回落，一度再跌至39000美元水平，其後再逐步反彈。
根據coindesk數據，截至本港時間早上8時15分，比特幣報41144美元，24小時升8.2%；以太幣報2828美元，升11.4%；狗狗幣報0.404397美元，升17.9%。
美國財政部指，加密貨幣為包括逃稅在內的非法活動提供便利，帶來重大的監測問題。新的金融帳戶報告制度將涵蓋加密貨幣、加密資產交易賬戶以及接受加密貨幣支付服務的賬戶。
法國興業銀行全球資產主管Alain Bokobza表示，比特幣在投資組合中的位置仍備受爭議，特別是因價格瘋狂波動，指監管可能是比特幣接下來面臨的最大威脅。
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責任編輯︰梁浩碩