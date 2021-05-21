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【Bitcoin】內地再提打擊比特幣交易　比特幣反彈乏力跌穿38000美元（第二版）

股市 22:29 2021/05/21

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中國官方再提打擊比特幣挖礦及交易行為，累比特幣再急挫。

Bitcoin比特幣一眾虛擬貨幣經歷周三的小幣災後反彈，其中比特幣一度回升至42500美元水平。不過反彈未能持續，中國國務院金融委再提打擊比特幣，令多隻虛擬貨幣急跌，幣安顯示，比特幣最新跌穿38000美元，報37881美元，24小時跌幅逾9%。另外，以太幣急挫逾12%，現報2518美元。

國務院金融委要求，強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞，要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。

另外，美國財政部建議，要求任何價值1萬美元或以上規模的加密貨幣轉賬，要向稅務部門滙報。

高盛認為大多金融機構視加密貨幣為商品【下一頁】

根據coindesk數據，截至下午6時，比特幣報40895美元，24小時升2%；以太幣報2760美元，升3%；狗狗幣報0.3941美元，升7.7%。

美國財政部指，加密貨幣為包括逃稅在內的非法活動提供便利，帶來重大的監測問題。新的金融帳戶報告制度將加密貨幣、加密資產交易賬戶以及接受加密貨幣支付服務的賬戶。

內地全面封殺加密貨幣【下一頁】

法國興業銀行全球資產主管Alain Bokobza表示，比特幣在投資組合中的位置仍備受爭議，特別是因價格瘋狂波動，指監管可能是比特幣接下來面臨的最大威脅。

（第二版：更新比特幣價格）

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責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 比特幣 美國財政部

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【Bitcoin幣災】內地政府接連開腔封殺虛幣 國務院晚上再發聲明累比特幣急挫一成（第二版）

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