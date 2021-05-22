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【Bitcoin】內地再提打擊比特幣交易　比特幣反彈乏力一度跌穿35000美元（第三版）

股市 12:48 2021/05/22

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中國官方再提打擊比特幣挖礦及交易行為，累比特幣再急挫。

Bitcoin比特幣等一眾虛擬貨幣經歷周三的小幣災後反彈，其中比特幣一度回升至42500美元水平。不過反彈未能持續，中國國務院金融委再提打擊比特幣，令多隻虛擬貨幣急跌。根據Coindesk顯示，比特幣最新已經跌穿37000美元，報36568.64美元，24小時跌幅近9%。另外，Ethereum以太幣更急挫超過18%，報2256.18美元。

諾獎得主克魯明批加密貨幣如龐氏騙局｜詳見【下一頁】

Coindesk數據顯示，截至中午12時，比特幣報36568.64美元，24小時內跌近9%，最低曾見34285.4美元。以太幣報報2256.18美元，跌幅逾19%。

國務院金融委要求，強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞，要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。

另外，美國財政部建議，要求任何價值1萬美元或以上規模的加密貨幣轉賬，要向稅務部門滙報。

高盛認為大多金融機構視加密貨幣為商品【下一頁】

美國財政部指，加密貨幣為包括逃稅在內的非法活動提供便利，帶來重大的監測問題。新的金融帳戶報告制度將加密貨幣、加密資產交易賬戶以及接受加密貨幣支付服務的賬戶。

內地全面封殺加密貨幣【下一頁】

法國興業銀行全球資產主管Alain Bokobza表示，比特幣在投資組合中的位置仍備受爭議，特別是因價格瘋狂波動，指監管可能是比特幣接下來面臨的最大威脅。

（第二版：更新比特幣價格；第三版：更新比特幣及以太幣價格）

相關文章：【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅

相關文章：【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 比特幣 美國財政部

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