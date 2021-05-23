【異動股】呷哺呷哺怒炒CEO股價急瀉15%　主席親自兼任　首日上場斥1300萬撑股價

▲ 呷哺呷哺更換行政總裁 部分子品牌表現未能達致預期

呷哺呷哺（00520）上周五開市前公布怒炒行政總裁趙怡，由主席賀光啟兼任，股價一度急瀉16.3%，低見9.84元，收市仍跌15%，收報10元，成交4.8億元。呷哺呷哺發通告指，於上周五以平均價10.0178元，購買不超過130萬股，佔發行股數約0.12%，涉資1302.3萬元。

4月中，呷哺呷哺發內部通知，旗下品牌湊湊行政總裁張振緯離任。趙怡於2019年8月接替退休的楊淑玲，任職行政總裁，在疫情下，去年全年的首份業績，截至2020年底止，收入跌9.5%至54.55億元人民幣，純利僅183.7萬元人民幣，大跌99.4%。

賀光啟：為長遠發展 首要整合資源

內地傳媒引述賀光啟指，人事調整最主要的原因還是為了呷哺呷哺集團未來長遠的發展。

賀光啟指，接任後第一件事就是整合集團資源，雖然現在無論是呷哺呷哺還是湊湊，兩者的前端現在做的還不錯，業績恢復和表現也還不錯，但是品牌的後台還有很大的提升、改善空間。比如說品牌的會員系統、研發、IP等都沒有完全打通，研發團隊不同品牌有不同的供應商，早期各自品牌的人事團隊也不同，薪酬激勵也將進行更細緻的調整。

另外，呷哺呷哺還將繼續優化自身的產品和門店類型。賀光啟強調，國內餐飲市場競爭越來越激烈，今後仍將不斷加劇，因此不斷優化自身的產品是鞏固品牌地位的重要方式和途徑。此外，呷哺呷哺和湊湊近些年嘗試的不同店型仍將繼續，會通過不同的門店類型給消費者不同的消費體驗。

賀光啟透露，呷哺呷哺接下來將會進一步開放內部加盟合夥制。 ‌‌比如會向店長開放一些紅利給分紅，‌‌如果區域經理和大區經理分管的10家店獲利，分管負責人就會獲得分紅，用這種方式讓他們更好更用心地將門店經營管理好。 ‌

呷哺呷哺上周五通告指，集團若干子品牌的表現未能達致董事會預期，故解任趙怡作為集團行政總裁的職務，5月20日起生效。董事會認為，解任趙怡行政總裁職務將不會對集團的業務營運造成重大不利影響。

57歲的賀光啓從事餐飲行業的經驗超過20年，為董事會主席、行政總裁兼執行董事，於2008年5月14日獲委任為董事，主要負責制定集團的整體發展策略及業務規劃，亦為集團各附屬公司的董事。

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責任編輯︰梁浩碩、譚志偉