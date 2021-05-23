  • 31°C
香港時間 : 2021523日 (日) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】呷哺呷哺怒炒CEO股價急瀉15%　主席親自兼任　首日上場斥1300萬撑股價

股市 20:07 2021/05/23

分享：

呷哺呷哺更換行政總裁　部分子品牌表現未能達致預期

呷哺呷哺（00520）上周五開市前公布怒炒行政總裁趙怡，由主席賀光啟兼任，股價一度急瀉16.3%，低見9.84元，收市仍跌15%，收報10元，成交4.8億元。呷哺呷哺發通告指，於上周五以平均價10.0178元，購買不超過130萬股，佔發行股數約0.12%，涉資1302.3萬元。

4月中，呷哺呷哺發內部通知，旗下品牌湊湊行政總裁張振緯離任。趙怡於2019年8月接替退休的楊淑玲，任職行政總裁，在疫情下，去年全年的首份業績，截至2020年底止，收入跌9.5%至54.55億元人民幣，純利僅183.7萬元人民幣，大跌99.4%。

賀光啟：為長遠發展　首要整合資源

內地傳媒引述賀光啟指，人事調整最主要的原因還是為了呷哺呷哺集團未來長遠的發展。

賀光啟指，接任後第一件事就是整合集團資源，雖然現在無論是呷哺呷哺還是湊湊，兩者的前端現在做的還不錯，業績恢復和表現也還不錯，但是品牌的後台還有很大的提升、改善空間。比如說品牌的會員系統、研發、IP等都沒有完全打通，研發團隊不同品牌有不同的供應商，早期各自品牌的人事團隊也不同，薪酬激勵也將進行更細緻的調整。

另外，呷哺呷哺還將繼續優化自身的產品和門店類型。賀光啟強調，國內餐飲市場競爭越來越激烈，今後仍將不斷加劇，因此不斷優化自身的產品是鞏固品牌地位的重要方式和途徑。此外，呷哺呷哺和湊湊近些年嘗試的不同店型仍將繼續，會通過不同的門店類型給消費者不同的消費體驗。

賀光啟透露，呷哺呷哺接下來將會進一步開放內部加盟合夥制。 ‌‌比如會向店長開放一些紅利給分紅，‌‌如果區域經理和大區經理分管的10家店獲利，分管負責人就會獲得分紅，用這種方式讓他們更好更用心地將門店經營管理好。 ‌

呷哺呷哺上周五通告指，集團若干子品牌的表現未能達致董事會預期，故解任趙怡作為集團行政總裁的職務，5月20日起生效。董事會認為，解任趙怡行政總裁職務將不會對集團的業務營運造成重大不利影響。

57歲的賀光啓從事餐飲行業的經驗超過20年，為董事會主席、行政總裁兼執行董事，於2008年5月14日獲委任為董事，主要負責制定集團的整體發展策略及業務規劃，亦為集團各附屬公司的董事。

相關文章：呷哺呷哺與青島日辰組合營　生產經營調味料、火鍋底料等業務

相關文章：【異動股】呷哺呷哺旗下湊湊CEO離職、股價跌近兩成創3個月低　高盛提示風險兼降目標價

責任編輯︰梁浩碩、譚志偉

港股 異動股 呷哺呷哺（00520）

上一篇文章

萬達王建林清倉AMC　散戶爆買帶挈累計收回約115億元

下一篇文章

【新股IPO】科濟藥業已通過上市聆訊　傳集資23億元、新加坡GIC有份投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）