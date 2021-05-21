【美股收市】就業數據改善 道指彈188點 納指漲1.8%

美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，帶動美股告別3連跌，迎來大反彈，科技股帶領大市向上。納指一度漲2%，道指最多升337點。

投資者風險胃納增，道指收報34084點，升188點或0.6%；標指收報4159點，升43點或1.1%；納指收報13535點，升236點或1.8%。歐股收市反彈1.3%，汽車股抽高2%。

大型科技股回勇，蘋果為表現最強道指成份股，股價抽高2%；Netflix升2.9%，Facebook、微軟升幅超過1%。

比特幣急彈，特斯拉(Tesla)股價漲4.1%，「科技女股神」伍德(Cathie Wood)的旗艦基金Ark Innovation ETF (ARKK)回升3.5%。

比特幣上演過山車走勢，昨日一度重上4.2萬美元，較周三「幣災」低位近3萬美元，迅速反彈最多4成。

美國財政部發表報告，要求超過1萬美元的虛擬貨幣交易，都必須向稅務局(IRS)提交報告 ; 該建議屬於拜登政府加強打擊逃稅政策一部分。受消息影響，比特幣價格升勢顯著回順，退守至4萬美元附近爭持。

美滙指數跌近多個月低位，尾段跌0.46%，至89.792；美10年期債息亦微跌，報1.6301厘。聯儲局上月會議紀錄顯示，如果美國經濟快速發展，一些官員將就縮減買債規模展開辯論。

美債息與美滙偏軟，紐約期金價格連升6天，創今年最長記錄。紐約期金收市升0.4美元或0.02%，每盎斯報1881.9美元。

美國上周首次申領失業救濟人數降至44.4萬，低於預期的45萬，是疫情爆發以來新低；持續申領人數為375.1萬，高於預期的362萬人。數據反映，隨着大部分防疫限制措施取消，美國就業市場穩步改善，提振了股市投資情緒。

伊朗短期內預料重返國際油市，加上亞洲多地疫情嚴峻，國際油價連續第三天下滑。紐約期油收市跌2.2%，報61.94美元；布蘭特期油跌2.3%，報65.11美元。

責任編輯：柯志宏