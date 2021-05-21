中國人口普查揭示的國情

中國第7次全國人口普查（2020年）的結果近日公布，香港今年也會進行一次人口普查，這些數據有如一個國家或地區的身體檢查，對我們查找社會經濟問題十分有用。香港的普查結果明年中才會公布，內地的卻已有不少看點值得注意。

過去10年來，中國內地人口增幅較從前緩慢，但也多了7,206萬人，現時人口總數14.12億人，佔世界總人口的18%。這人口當中，包含了37萬在內地居住的港人。37萬人這數據，大致符合我的預期。我5年前從香港駐北京官員得知，在北京估計有10萬港人。我猜測港人到內地，多會在北京、上海與大灣區一帶，當中應以大灣區為最多。將來香港的選舉若有足夠多的內地港人參與，對結果應頗有影響。

今次所謂的「大普」較突出但又符合預期的結果是人口老化持續。中國人出生時的預期壽命去年已上升至77.3歲，與解放初期的不足40歲相比，變化驚人，比美國去年中的77.8歲不遑多讓。我年幼時父親常說「人生七十古來稀」，現在則恐怕倒轉過來，活不過70歲的才較為稀有。

人民質素升 填補工作人口比例降

人口老化的出現並非只是老年人口（例如65歲以上）的增加，也包含出生率的下降，後者導致青少年人口比例偏低。有人以為出生率低的主因是1979年至2015年間的「一孩政策」。此政策確有影響，但近年改為「二孩政策」，出生率稍升了一年後又再回落。1990年每千名人口出生了21.06人，2015年已降至12.07人。在「二孩政策」出台後的2016年出生率有所上升，但又迅速打回原形，2019年已降回至10.48人，總出生人數1,465萬人，到了2020年更跌至1,200萬人，這說明政策的影響只是暫時性。此種現象，對人口經濟學家而言，是耳熟能詳的。東亞地區雖受過儒家「不孝有三，無後為大」的影響，但文化因素似乎作用不大，大家都不願生兒育女，尤其是在教育水準提升後更是如此，整個東亞的生育率都低企，港人對此應有體會。

人口老化對經濟是有壓力的，內地65歲或以上人口比例是總人口的13.5%，香港是19.1%；15至64歲適齡工作人口內地比例是68.55%，香港是69.4%；0至14歲內地是17.95%，香港是11.6%。從這些數據可看出，香港人口老化比內地更嚴重得多，而且因為出生率低，未來20至30年也無望改善。不過，內地的人口老化亦急劇追上，幾年前內地人民的平均年齡還是35歲（比起印度的26歲年長不少），去年已升至38.8歲。將來工作人口比例下降，要扶養的退休長者人數上升，社會要承受巨大的經濟壓力，搞得不好，會有如日本這一老化國家般經濟增長會大受拖累。不過，工作人口的比例下降，卻可用人口質素的上升來補救，內地教育事業進步頗快。過去10年，大學文化程度人口比例從8.93%猛增至15.47%，人民平均入學年數亦由9.08年增至9.91年。也應注意，在城市工作，生產效率高於在農村。在過去10年，城鎮人口增加了2.36億人，現時城鎮人口佔總人口63.89%，比起1978年的17%，變化何其巨大，這也是抵銷人口老化、推動經濟增長的重要動力。

中國人口結構中有一重要特點，便是男女比例甚為不平衡。女性一般比男性長壽得多，但中國人口中竟然是男多於女，每100名女性中，有105.07名男性。為何如此？只要看看出生時男嬰與女嬰比例便知究竟。2020年男嬰與女嬰比例是111.3比100，這比起2010年的118.1比100，已經是較為平衡了。但為何多生了這麼多男的？在發展中國家這也常見，例如在印度的農村，出現過不少殺女嬰的情況。中國殺嬰遠不如印度，但自1983年左右開始，農村普及了用超聲波驗測胎中塊肉的性別，驗出若是女的，不少父母選擇了墮胎，這當然對男女比例有所影響。

男性求偶難 拼命儲蓄買樓爭機會

男女比例不相稱，對經濟有微妙的影響。青年人中男多於女，意味着男的求偶困難，他們為了改善機會，一種重要的途徑是拼命儲蓄，這樣做可加快財富積累，所儲的資金可用作買房屋，發放出「我是有樓之人，嫁給我生活可安定」的信息。此種並不浪漫的做法，卻可帶來兩種重要影響，一是中國人民的總儲蓄率在世界名列前茅，從而資金積累快，大力推動經濟增長；二是房屋需求甚殷，樓價居高不下。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 人口老化問題，香港比內地嚴重得多。（路透社資料圖片）