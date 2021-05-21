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【新股IPO】平治母企戴姆勒分拆貨車業務上市 預計年底前完成

股樓投資 00:18 2021/05/21

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著名豪車品牌平治（Mercedes-Benz）母企戴姆勒（Daimler AG）在今年2月寔布，正在進行史上最大規模的改革重組，而為了更有利今後發展，將旗下的貨車業務分拆上市。戴姆勒剛再發聲明，指貨車分拆上市的計劃正在有序推進，預計今年底前便可完成。

姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

戴姆勒首席執行官Martin Daum曾表示，戴姆勒貨車的目標是要加速發展電池及燃料的發展，以推動旗下貨車盡早實現零碳排放。與此同時，戴姆勒亦會繼續加大與其他企業合作，指將會擴大與在深圳上市的寧德時代的合作夥伴關係，寧德時代將於2024年起，為平治電動貨車提供電池，供應合作將會持續到2030年後。

延伸閱讀：京東首季收入勝預期 大和料收入前景正面 重申買入評級

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記者：張以正

 

 

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