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【買樓理財】當年睇準「西九四小龍」潛力入市　泓景臺業主持貨16年　帳面勁賺逾「6球」

股樓投資 23:11 2021/05/20

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長沙灣「西九四小龍」享交通便利和完善社區發展等優勢，一向受用家及投資客歡迎。有業主於2005年睇好泓景臺升值潛力入市，至今沽貨，帳面大賺逾600萬元離場。

美聯物業泓景臺分行首席高級營業經理鄧偉傑表示，市場承接力不俗，近日泓景臺單位獲用家睇樓後爽快承接，成交價898萬元。

上述成交單位為泓景臺1座中層D室，實用面積492平方呎，屬兩房間隔，內櫳企理，景觀開揚，吸引用家睇樓後即拍板承接，按成交價898萬元計，實用呎價約18,252元。

延伸閱讀︰

【樓市現象】無豪華裝修　不設睇樓　見港灣豪庭有市價盤放售　買家即衝上車【下一頁

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據悉，原業主於2005年5月斥資266.8萬元購得，是次轉手帳面大幅賺631.2萬元，升值逾2.3倍。

資料顯示，長沙灣泓景臺於2003年入伙，樓齡約18年，屋苑與昇悅居、宇晴軒和碧海藍天合稱「西九四小龍」，區內發展完善，生活及交通配套齊全，故受區內外用家及投資者垂青。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 長沙灣 泓景臺

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