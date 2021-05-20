原叫價730萬　經代理游說終肯減55萬　康景花園單位645萬沽

近日二手成交暢旺，買家找到心水盤，多數會與業主議價入市，最近卻有買家和業主對單位價格有分歧，幸而最後雙方經代理協調，單位得以減價易手。

利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌康景花園D座低層5室，實用面積約平442方呎，兩房間隔，望山景。業主原叫價730萬元，吸引同屋苑分支家庭客，但雙方心目中對價格有好一段差距。經地產代理多番協調後，最後雙方達成協議以675萬元成交，即減價55萬元或約7.5%，實用呎價約15,271元。

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據悉，原業主於2012年3月，以約345萬元購入上述單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約330萬元，物業升值約96%。

吳玉蘭補充，康景花園現時有約34個放盤，最低入場價由768萬元起。

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