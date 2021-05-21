【開市9點半】騰訊ADR收市失600關　分析稱長期估值不受影響　京東物流今截止認購　孖展已錄2千億

（1）騰訊 （00700） 上季經調整盈利增長22%，遜市場預期，並仿傚阿里巴巴 （09988） ，指會將今年部分利潤用作投資新機會。易方資本高級分析員關博文認為，大部分互聯網平台都會持續加大投資，商業模式如不被破壞，長期估值應不受影響，但如業務因反壟斷而變得不可持續，則會被持續不看好。

恒指昨日跌143點，收報28450點，北水連續第七日淨流入，掃貨小米 （01810） 15.1億、騰訊及美團 （03690） 獲買入12.2億及4.8億元，但賣出中芯 （00981） 3.6億元。

【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利增長22%遜預期 手遊增長放緩至19%

【騰訊業績】騰訊仿傚阿里巴巴 2021年部分利潤轉為投資新機會

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（2）比特幣周三「弊了」，但Tesla的馬斯克，女股神Cathie Wood等人加持下，比特幣較幣災低位回升高達四成，昨重回4.2萬美元上方。高盛指，大多金融機構視加密貨幣「商品」，而非「金融資產」。

【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐 比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅

【Bitcoin】高盛王勝祖：大多金融機構視加密貨幣為「商品」非「金融資產」 因存天然劣勢

（3）京東 （09618） 首季業績勝預期，獲券商唱好，高盛維持目標價為460元，大和資本則將目標價由425元上調至465元。

【大行報告】京東績優獲券商唱好 大和調升目標價至465元 料次季投資加大但仍較同業保守

（4）另一科技股網易 （09999） 績後大升逾8%，有大行指網易的能見度增加，相信市場將上調其遊戲收入預測。

【大行報告】網易績後升逾8% 兩券商齊升目標價 大和睇250元

（5）京東物流 （新上市編號：02618） 今截止認購，孖展超過2,000億元。消息指，國際配售昨下午5時提早截飛。

【新股IPO】京東物流2618明截飛 認購反應熱爆孖展借逾2000億 超額認購252倍

（6）根據Wind截至昨天統計，內地5月至今共有31隻基金推出，可投資港股，募集總額414.22億元人民幣。

【北水基金】內地5月暫推31隻可投資港股基金 吸資414億人幣

（7）字節跳動張一鳴年底交帥印，解釋自己不擅社交，未來將專注於長遠策略。對於他退下來的原因，打工仔有無共鳴？

【TikTok抖音母企】字節跳動張一鳴年底交帥印 「缺乏一些理想管理人員的技能」（第二版及附短片）

【中資科企】字節跳動張一鳴退下來原因 打工仔深有共鳴

（8）貝殼找房（美：BEKE）創辦人兼董事長左暉病逝，他是貝殼的靈魂所在。

【貝殼找房】貝殼找房董事長左暉病逝終年50歲 貝殼跌幅收窄至0.8%

（9）美國上周首申失業救濟人數降至44.4萬，低於預期的45萬，是疫情爆發以來新低。這表明了，隨著防疫限制措施取消，美國就業市場穩步改善。

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數44.4萬低於預期 為疫後最低 一文看清美國首申領失業救濟人數

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊