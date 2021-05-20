【美股分析】瑞信指全球股市將現更深度調整 回調將現絕佳低吸機會

瑞信南亞資訊長Ray Farris接受外媒訪問時表示， 隨著全球增長動力見頂，數據變得更加波動，全球股市或將出現更深度調整，但這波調整可能會為投資者帶來「巨大的機會」。

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Farris指，投資者不應追逐過去幾個月累升不少的股市，而是應謹慎地維持投資組合中股票比例，並應盡用今次這一波的調整。他解釋道，直至2019年的三十年間，每年平均調整幅度約為14%，但是若從谷底來算，平均上漲幅度達39%。但在2020 年，標普500指數平均調整幅度約9%，但隨後的漲幅達到 29%。

上周是美股最瘋狂的時刻之一，因三大指數創下自2月26日以來最差一周的表現，投資者仍對美國的通脹前景及其對美聯儲政策的潛在影響感到擔憂。在聯儲局公布的4月議息紀錄中，部份局方官員認為，如經濟持續向好，未來應在某個時刻開始討論應否縮減買債規模。

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