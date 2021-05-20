  • 30°C
香港時間 : 2021520日 (四) 22:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】高盛王勝祖：大多金融機構視加密貨幣為「商品」非「金融資產」　因存天然劣勢

股市 21:54 2021/05/20

分享：

近期比特幣等虛擬貨幣走勢波動，內地擬封殺虛擬貨幣觸發了「幣災」。高盛私人財富管理投資策略組聯席主管王勝祖接受內媒訪問時表示，對於絕大多數的金融機構，特別是華爾街的金融機構，仍將加密貨幣作為一個「商品」去看待，而不是「金融資產」。他指，根本原因是加密貨幣在託管和對冲風險上有天然劣勢，導致金融機構沒辦法去衡量加密貨幣上行、下行風險。

內地封殺虛擬貨幣，比特幣一度急瀉，曾失守4萬關，看【下一頁】

王勝祖指，比如說如果一個客戶擁有比特幣，他最想做的可能是將比特幣質押給金融機構從而進行融資。對於有形資產比如房產，金融機構是可以接受其為質押物，因為其擁有市場的公允價值，同時託管和處置也很容易。但就比特幣而言，除了一些遠期合約，機構沒辦法對其進行抵押和處置。

他續指，區塊鏈特性導致比特幣的交易速度極慢，這是一個天然的劣勢。 高盛認為，目前比特幣價格大起大落，具有非常大的投機性。

王勝祖又指，我贊同央行主導的主權數字貨幣，例如數字人民幣，但對於去中心化的數字貨幣仍持懷疑態度。

王勝祖稱，高盛專門成立了加密貨幣投資團隊，這是為了滿足客戶的需求，但高盛自身並不進行任何加密貨幣的交易。

相關文章：【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦

金融機構 虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

【美股市況】美元美債息下跌　納指升逾1%　比特幣反彈Coinbase升近5%（不斷更新）

下一篇文章

【業績】中通快遞首季淨利按年升43.8%　美股升4.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【美股市況】美元美債息下跌　納指升逾1%　比特幣反彈Coinbase升近5%（不斷更新）
【美股市況】美元美債息下跌　納指升逾1%　比特幣反彈Coinbase升近5%（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展破2000億　超購270倍、國際配售提早今截飛（附短片）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展破2000億　超購270倍、國際配售提早今截飛（附短片）