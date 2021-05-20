【Bitcoin】高盛王勝祖：大多金融機構視加密貨幣為「商品」非「金融資產」　因存天然劣勢

近期比特幣等虛擬貨幣走勢波動，內地擬封殺虛擬貨幣觸發了「幣災」。高盛私人財富管理投資策略組聯席主管王勝祖接受內媒訪問時表示，對於絕大多數的金融機構，特別是華爾街的金融機構，仍將加密貨幣作為一個「商品」去看待，而不是「金融資產」。他指，根本原因是加密貨幣在託管和對冲風險上有天然劣勢，導致金融機構沒辦法去衡量加密貨幣上行、下行風險。

內地封殺虛擬貨幣，比特幣一度急瀉，曾失守4萬關，看【下一頁】

王勝祖指，比如說如果一個客戶擁有比特幣，他最想做的可能是將比特幣質押給金融機構從而進行融資。對於有形資產比如房產，金融機構是可以接受其為質押物，因為其擁有市場的公允價值，同時託管和處置也很容易。但就比特幣而言，除了一些遠期合約，機構沒辦法對其進行抵押和處置。

他續指，區塊鏈特性導致比特幣的交易速度極慢，這是一個天然的劣勢。 高盛認為，目前比特幣價格大起大落，具有非常大的投機性。

王勝祖又指，我贊同央行主導的主權數字貨幣，例如數字人民幣，但對於去中心化的數字貨幣仍持懷疑態度。

王勝祖稱，高盛專門成立了加密貨幣投資團隊，這是為了滿足客戶的需求，但高盛自身並不進行任何加密貨幣的交易。

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編輯：袁諾曦