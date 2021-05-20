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【港元定期存款】中小行港元定存推3.28厘破頂息 迎擊iBond保底息搶客

Hot Talk 23:05 2021/05/20

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恒生7天短存享5厘，高踞冠絕全城的港元定存息率。

正當iBond快殺埋身，6月1日正式推售，中小行終於出擊突加息，打破第2季港元定期存款的大悶局，富邦今天（20日）作突擊，推3個月港元定存3.28厘破頂年息，超越工銀亞洲自春節起雄霸近3個月、旗下同期年息3厘的高息王。而比併市面的大小銀行，目前冠絕全城的超高息，仍以恒生（00011）的5厘年息為最高，滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）亦有4厘年息，撼贏中小行的3.28厘年息。

多間港銀仍有高息港元定存，詳情可按下圖了解

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而恒生與滙豐及中銀的7天港元短存有4厘至5厘的特高年息，但玩法較另類，須先把指定外幣作兑換，扣除換滙的買賣差價，實際回報打折。

港元定存息最高5厘【下一頁

再參考反映銀行資金成本的港元3個月拆息，今天僅報0.17厘，工銀亞洲提供3個月港元定期存款3厘年息，另有1.8厘年息選擇；富邦新近則以3.28厘年息吸存，兩間大小行皆要求手機開戶及全新資金才享特惠息。此外，富邦另為指定理財戶設3個月1厘年息，在牌面上也是蝕本搶存。

然而，專家提醒，本港失業率顯著改善，通脹又明顯升溫，料iBond回報或不只兩厘包底息。

輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢預計，新一批iBond的首日造價有機會高見104元。人人有份的iB ond，抽中一手（每手一萬元）者，若短炒隨時帳面賺400元；假如幸運星中籤3手，更有望賺逾千元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 港元定期存款 定期存款

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