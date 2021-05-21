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【消費優惠】Market Place Plus App限定優惠　5包裝卡樂B薯條只售1元

商業 10:30 2021/05/21

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Market Place Plus App 5月21日至27日期間，原價$21.9的5包裝卡樂B宅卡B薯條，將以$1限量發售。（Market Place提供圖片）

Market Place by Jasons手機應用程式又有$1搶購優惠。Market Place Plus App今日（21日）至 5月27日期間，原價$21.9的5包裝卡樂B宅卡B薯條，將以$1限量發售。只需下載App即可享用優惠。

【一田購物優惠日】一田購物優惠日5月27日開鑼　推30週年激抵換購及1折震撼筍貨優惠（多圖）

【山頂纜車】第五代山頂纜車6月28日退役　推長者10元乘車優惠（多圖）

除了$1優惠，Market Place Plus App 同步推出其他精選優惠，包括利脆牌奧利奧夾心曲奇買一送一（原價$25.5包）、風味牌日式吞拿魚餐優惠價$30 / 3包（原價$17包），及 MEADOWS 荷蘭雜錦車厘茄230克$42 / 2盒（原價$35 盒）。

滿$488即減$60　688即減$120

用戶今日在App買滿指定金額更可即時獲得折扣優惠，只需於首頁領取優惠券，即可享$488即減$60或$688即減$120。另外，Market Place Plus App亦有新登記用戶優惠，每位新登記用戶皆可享有$50電子迎新優惠，登記後電子優惠券會自動儲存到用戶賬號，單筆訂單消費滿 $100 即可使用。

除了價格優惠，顧客可於首頁領取「送貨優惠券」，凡在 Market Place Plus App 單筆訂單消費（扣除所有推廣優惠及服務費後計算）滿$300，即可享免運費。每天下午2時前下單，最快即日送貨。

【疫市開店】嘉禾院線筲箕灣新戲院「嘉禾銀河廣場」　開幕優惠成人票價45元

責任編輯：朱悅瀅

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