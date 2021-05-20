【地產股】大摩：香港GDP增長加快撐樓價　薦新地、信置及嘉里建設

▲ 摩根士丹利指，隨著香港經濟復甦加速，短期內將利好辦公室租賃市場。（資料圖片）

香港第一季GDP反彈且遠勝預期，券商隨即上調全年GDP預測。其中，摩根士丹利預期香港今年GDP增長將提速至6.5%，又相信短期內主要利好寫字樓租賃市道，緊接是住宅及零售商場。摩根士丹利重申，維持對今年香港樓價升3%的預測。

香港第一季GDP按年增長7.9%遠勝預期，大摩早前便將香港GDP預測由原定的5%上調至6.5%，而且相信失業率已經在今年2月份見頂，預計今年底將回落至4.5%。

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大摩：偏好住宅及商場多於寫字樓

大摩發報告指，經濟增長加速且失業率回落，其利好將最快體現在寫字樓租賃市道，預期今年上半年整體寫字樓租將調整5%，緊接在下半年回升5%，全年大致維持持平。同時預期，空置率將會逐漸由今年3月的9.4%回落至年底約7.5%。

推薦信置、嘉里建設、新地

即使短期利好寫字樓市道，但大摩維持偏好住宅及零售商場。大摩指出，更高的GDP向樓價提供支持，預期今年香港樓價將上升3%，而2022年將升5%，地產發展商股份當中，首選信和置業 （00083） 、嘉里建設 （00683） 及新地 （00016） 。

零售業同樣可以受惠，大摩相信失業率下跌應該有助提振日常零售消費，而政府即將推出的5,000元消費券計劃相信可以提供進一步刺激。考慮到上述因素，大摩推薦領展 （00823） 。

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編輯：趙穎妍