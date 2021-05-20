  • 30°C
香港時間 : 2021520日 (四) 23:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】比特幣恐慌性暴跌　「契媽」Catherine Wood仍看50萬美元

股樓投資 22:44 2021/05/20

分享：

本周三（19日）加密貨幣市場陷入一片災難當中，比特幣價格一度曾跌穿30,000美元。不過周四（20日）比特幣又急彈，升回40,000美元以上。不過在昨晚比特幣大跌之際，有「女股神」之稱的Catherine Wood仍出面力撐比特幣，並預測比特幣將升至50萬美元。

她表示目前正如市場擔憂通脹重燃，股市高波動板塊遭拋售，比特幣也經歷下跌。對於是否到撈底時機，表示當市場非常情緒化時，永遠也不知何時見底，但相信在這個「潰敗」階段，無論甚麽資產都是一個買入的時機。

另外比特幣圈內知名人士、Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）亦於Twitter發文，指Tesla有擁有「鑽石手」，表明自己會堅定持有比特幣的決心。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

經濟 馬斯克 Tesla 比特幣 通脹

上一篇文章

【逐漸恢復】一田百貨料2021年整體營業額上升5% 將推出購物優惠配合5000元消費券

下一篇文章

原叫價730萬　經代理游說終肯減55萬　康景花園單位645萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折