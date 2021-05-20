【加密貨幣】比特幣恐慌性暴跌　「契媽」Catherine Wood仍看50萬美元

本周三（19日）加密貨幣市場陷入一片災難當中，比特幣價格一度曾跌穿30,000美元。不過周四（20日）比特幣又急彈，升回40,000美元以上。不過在昨晚比特幣大跌之際，有「女股神」之稱的Catherine Wood仍出面力撐比特幣，並預測比特幣將升至50萬美元。

她表示目前正如市場擔憂通脹重燃，股市高波動板塊遭拋售，比特幣也經歷下跌。對於是否到撈底時機，表示當市場非常情緒化時，永遠也不知何時見底，但相信在這個「潰敗」階段，無論甚麽資產都是一個買入的時機。

另外比特幣圈內知名人士、Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）亦於Twitter發文，指Tesla有擁有「鑽石手」，表明自己會堅定持有比特幣的決心。

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编辑：李勝男