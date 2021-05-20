【線上活動】Zoom推線上活動平台Zoom Events　具售票功能

▲ Zoom將在今年夏季推出一站式線上活動平台Zoom Events。（Zoom提供圖片）

Zoom Video Communications宣佈，夏季將會推出一站式線上活動平台Zoom Events，集 Zoom Meetings，Zoom Chat 及 Video Webinars 於一身，助企業用戶籌辦線上活動。

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Zoom Events 能夠提供各種功能助用戶舉辦不同形式的活動，讓大型企業能夠無縫管理及舉辦内部活動，如全體會議、銷售峰會及個人會議等；讓中小企在使用OnZoom 平台舉辦和開設健身、烹飪課程和戲劇表演等活動的同時，爲他們帶來收益。

OnZoom將被重塑及納入Zoom Events 内，用家將來可自設活動為僅限朋友或公開供搜尋和瀏覽。同時，Zoom Events 亦具備售票功能，讓用戶在平台上為内部及外部參與者，提供大大小小的現場活動。

Zoom Events 平台特色：

• 建立活動中心，輕鬆管理及共享活動

• 根據需求自訂售票及登記程序

• 一站式管理權限及收費方式

• 能夠舉辦各種免費或收費，一次性或連串活動

• 一站式平台，擴展社交及經銷網絡

• 記錄活動數據，如出席率、參與人數、門票出售等

• 可將活動設置為私人或公開發佈到 Zoom Events 目錄中

• 擁有已付費 Zoom Meetings 或 Video Webinar 許可證的用戶均可使用 Zoom Events

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責任編輯：朱悅瀅