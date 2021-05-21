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以巴衝突前世今生 QA逐一拆解

環球社會熱點 08:05 2021/05/21

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以色列與巴勒斯坦在加沙地區再次爆發衝突，已釀成多達228名巴勒斯坦人死亡，12名以色列人喪生，是自2014年後最嚴重的一次衝突。以巴之間的矛盾其實早在二次世界大戰後種下，可惜至今仍未有解決方法。有外媒匯整以色列及巴勒斯坦多年來的恩怨情仇，如何逐步走至今日的局面。

  • 最初的分歧？

二次世界大戰完結後，聯合國已經著手處理巴勒斯坦問題。1947年當時曾提出巴勒斯坦分屬猶太人及阿拉伯國家管轄，並將耶路撒冷定為國際城市。猶太人領袖表態支持，但因阿拉伯世界反對而作罷。

1948年英國統治結束後，猶太人在先人領土上創立以色列。長居此地的巴勒斯坦阿拉伯人對此強烈不滿，因而與以色列開戰，鄰近的阿拉伯國家亦加入戰團。當戰爭結束後，數以十萬計巴勒斯坦人被迫逃離家園，以色列控制多數領土。加沙地區落入埃及手中，約旦河西岸則由約旦控制。由於沒有簽訂和平協定，從此開啟以巴數十年來的衝突。

  • 第三次中東戰爭

1967年爆發第三次中東戰爭，亦是著名的六日戰爭。此戰以色列大獲全勝，成功擊退中東阿拉伯諸國，控制叙利亞的戈蘭高地（Golan Heights）﹑加沙﹑約旦河西岸及埃及的西奈半島多數區域。

至今，以色列仍控制約旦河西岸，並在1982年撤出西奈半島，而加沙近年落入激進組織哈馬斯控制。但眾多巴勒斯坦難民自1967年後，便被以色列政府禁止返回曾經的家園，以免威脅以猶太人為主的以色列國家安全。

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  • 對耶路撒冷的主張？

以色列與巴勒斯坦都堅稱耶路撒冷是他們的首都，雙方持續就此爭論。過去50年間，以色列不斷在耶路撒冷建立猶太人定居點屯墾區，目前已有約60萬名猶太人居住，而巴勒斯坦堅稱猶太人非法佔領耶路撒冷。

  • 2021年以巴衝突起源？

衝突地點位於伊斯蘭教第3大聖地阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）及猶太教第1聖地聖殿山（Temple Mount）所在地。以色列4月初強行限制阿克薩清真寺祈禱人數為1萬人，導致數以萬計的巴勒斯坦人被禁止入内，於耶路撒冷街頭與以色列民眾發生衝突。
 

另一方面，以色列最高法裁定驅逐耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）地區的巴勒斯坦居民，事件引起當地巴勒斯坦裔民眾極度不滿，並發動大規模示威。大批巴勒斯坦裔民眾其後聚集在清真寺門外，聲援謝赫賈拉社區被迫遷的居民。民眾與以色列警方爆發嚴重衝突，造成逾700人受傷。

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  • 最新情況？

以巴衝突至今已11日，雙方雖然有意和談，哈馬斯更稱數日內便達成共識，炮火卻從未停止。以色列於周三午夜過後，對加沙發動新一輪空襲，其中兩幢民居被毀，造成最少4名平民受傷。以色列軍方指，戰機在周四早上發動空襲，襲擊目標為懷疑是武器儲存庫的一名哈馬斯官員加沙住所，以及哈馬斯其他指揮官匿藏在民居中的軍事設施。

  • 以巴的未來？

短期內以巴問題難以解決，最近一次的和平由美國前總統特朗普（Donald Trump）提出，但遭到巴勒斯坦反對，並從此陷入僵局。未來任何和平協議均建基於以巴雙方同意的框架下，但兩國關係之複雜非一時三刻能有共識。

軍事 以色列 巴勒斯坦 加沙 耶路撒冷 伊斯蘭教

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