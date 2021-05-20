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【職場熱話】到工廈面試後發現環境惡劣　HR打電話通知Final In　事主堅決拒絕：好舊好臭好肉酸

理財智慧 20:24 2021/05/20

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舒適的工作環境有助提高員工的工作表現，近日有網民在討論區就以「接受不了在工業大廈返工，好舊好臭好肉酸」為題發帖，指最近去了一間位於觀塘的一幢工廠大廈面試，控訴該地方環境「灰灰暗暗，有陣好霉好臭的氣味」，令事主感覺很差，最後人事部打電話通知他進行最後面試時，也堅決拒絕。

【大行睇樓市】疫情下住宅樓價堅挺 寫字樓商場租金跌到未識停 點解瑞銀睇好今年收租股表現?　【下一頁

事主經歷：

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【樓市熱話】超殘唐樓招租6,500元 廁所核突過公廁 網民嘲「好適合拍恐怖片」　【下一頁

帖文一出，引來網民紛紛回應，不少網民都認為只要薪金吸引，工作環境如何並不重要，「薪金可以就 alright」、「 看看夠不夠錢花，不夠錢花，甚麼也要做啦」、「你的準老闆月入6位數字，都是乘這部升降機，況且甚麼人工便去甚麼地方工作，我估計你的新工作亦不過2萬，你去見下中環及金鐘ibank吧，女廁每人也有locker的」、「有錢有甚麼所謂，人家有說請你嗎？」、「馬死落地行，當你失業時，又不夠錢用，有公司肯請你，那一區都要做了先吧！」

 

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責任編輯：黃苑筠

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