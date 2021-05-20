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奧巴馬證實美軍有疑似UFO片段 難解釋現象

環球社會熱點 09:05 2021/05/20

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不明飛行物體(UFO）多年來在民間吸引不少支持者，但多數政府普遍否認存在。但美國前總統奧巴馬日前在電視台訪問證實，曾看過UFO騷擾美軍戰機的片段，以及看過不明飛行物體影像及紀錄。奧巴馬亦透露，自己在當選總統後，亦笑問白宮官員是否有專門研究外星生物的實驗室，對UFO事件相當好奇。

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鑑於美國國防部和情報機構將於下個月發布，有關不明飛行物體（UFO）的官方報告，美國哥倫比亞電視公司（CBS）早前採訪多名可靠目擊者，並在《60分鐘時事雜誌》播出。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）亮相同台清談節目《The Late Late Show》時，亦被主持問及有關UFO的看法。

奧巴馬嚴肅地表示，曾看過疑似UFO騷擾美軍戰機的片段，亦確實看過天空中拍攝到不明物體的畫面及紀錄。雖然不知道它們是什麼，但政府人員亦無法解釋它們的移動軌跡。奧巴馬續指，相信美國政府會認真嘗試調查，並解釋清楚該物體是什麼，但目前無可奉告。

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奧巴馬亦笑稱，當他在2008年擔任總統後，曾詢問官員是否有實驗室存放外星標本或太空船，結果官員回答絕無此事。而且，奧巴馬說笑稱，自已不希望在電視機前談及外星人議題，因為「有些事情我不能透過大氣電波透露。」（there are some things I just can't tell you on air）

此外，有一名美國前海軍飛行員在接受節目訪問時指，自己幾乎每天都目睹UFO，最少持續兩年時間。

責任編輯：郭麗明

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