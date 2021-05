奧巴馬證實美軍有疑似UFO片段 難解釋現象

不明飛行物體(UFO)多年來在民間吸引不少支持者,但多數政府普遍否認存在。但美國前總統奧巴馬日前在電視台訪問證實,曾看過UFO騷擾美軍戰機的片段,以及看過不明飛行物體影像及紀錄。奧巴馬亦透露,自己在當選總統後,亦笑問白宮官員是否有專門研究外星生物的實驗室,對UFO事件相當好奇。

鑑於美國國防部和情報機構將於下個月發布,有關不明飛行物體(UFO)的官方報告,美國哥倫比亞電視公司(CBS)早前採訪多名可靠目擊者,並在《60分鐘時事雜誌》播出。美國前總統奧巴馬(Barack Obama)亮相同台清談節目《The Late Late Show》時,亦被主持問及有關UFO的看法。

奧巴馬嚴肅地表示,曾看過疑似UFO騷擾美軍戰機的片段,亦確實看過天空中拍攝到不明物體的畫面及紀錄。雖然不知道它們是什麼,但政府人員亦無法解釋它們的移動軌跡。奧巴馬續指,相信美國政府會認真嘗試調查,並解釋清楚該物體是什麼,但目前無可奉告。

奧巴馬亦笑稱,當他在2008年擔任總統後,曾詢問官員是否有實驗室存放外星標本或太空船,結果官員回答絕無此事。而且,奧巴馬說笑稱,自已不希望在電視機前談及外星人議題,因為「有些事情我不能透過大氣電波透露。」(there are some things I just can't tell you on air)

此外,有一名美國前海軍飛行員在接受節目訪問時指,自己幾乎每天都目睹UFO,最少持續兩年時間。

