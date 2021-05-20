【夏日限定】海洋公園推「魚」樂零距離　與逾千條珊瑚魚浮潛

▲ 海洋公園將於6月2日至8月29日，推出夏日限定「魚」樂零距離浮潛體驗。（海洋公園提供圖片）

海洋公園將於6月2日至8月29日，推出夏日限定體驗 –「魚」樂零距離，可於海洋奇觀淺水區域經歷浮潛體驗，與過百種逾千條珊瑚魚於水中近距離見面，亦可餵飼珊瑚魚，5月25日起接受報名。

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活動於逢星期三、五、六、日及公眾假期的指定時間舉行，每節約75分鐘，8歲或以上（未滿12歲之參加者須由已付費的成人陪同參與），不懂游泳者亦可參加。每個時段最多兩組（每組兩人，最多共四人）。

每組共1,500元（大小同價），包括借用潛水衣及浮潛工具，但不包括相片及錄像。持有效金卡及銀卡會員可享8折優惠，即每組1,200元；持有效優越卡會員可享75折優惠，即每組1,125元。

除了浮潛，公園護理員亦會分享珊瑚與海洋生物的保育小知識。公園亦提供錄像及相片拍攝服務，參加者可付費購買精選拍攝服務套裝500元起，最少於活動兩天前聯絡公園，以確認隨團拍攝服務。

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責任編輯：朱悅瀅