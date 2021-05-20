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【中資科企】字節跳動張一鳴退下來原因　打工仔深有共鳴

新經濟追蹤 19:09 2021/05/20

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中國科技企業巨頭有兩大消息震撼股票市場，（1）創辦人正值年輕力狀時急流湧退、（2）科技巨企利用新增利潤再大舉投資；二而為一，其實是科技巨企正急謀高增長的後續之路。不過，張一鳴的內部信表達出，每日忙於開會及工作，怎吸引新事物，相信能引起打工仔共鳴。

在字節跳動創辦人張一鳴宣布退任CEO前，拼多多（美：PDD）創辦人黃崢繼去年7月辭任首席執行官後，今年僅以41之齡，於3月再宣布辭任拼多多董事長職務。張一鳴今年更僅為38歲。

張一鳴在內部信中，談及未來看法

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張一鳴在內部信慨嘆，現在電動車行業如火如荼，多數人可能記不起來特斯拉18年前就創立了，當時只用筆記本電池來做原型嘗試。很多人知道Mac的軟件包管理工具是HomeBrew，但是比較少人知道上世紀70年代，極客們就在HomeBrew Club展示和討論Apple I和其它一些個人電腦原型。

張一鳴指，有時候早餐前，我已經相信6件看似不可能的事會發生了，所以很喜歡思考理論上可能存在，但是現實中尚未發生的事情。

張一鳴透露，每日忙於開會，難以吸收到新事物，由於組織發展到非常大的規模，每天要聽很多滙報，做很多審批及決策，企業綫性發展便可以了，OKR亦只是綫性的延伸，知識結構更新緩慢。

拼多多黃崢亦指，拼多多還有比較長時間的高速增長空間，「但如果要確保它10年後的高速高質量發展，那麼有些探索現在已經是正當其時了。」「我作為創始人，跳脫出來去摸一摸10年後路上的石頭，可能是比較適合的人選。」

張一鳴認為，脫離開CEO的工作，能夠相對專注學習知識，系統思考，研究新事物，動手嘗試和體驗，以10年為期，為公司創造更多可能。

黃崢表示，退任後「想去做一些食品科學和生命科學領域的研究」。拼多多是農產品起家，過去幾年拼多多對農業領域的貢獻主要在流通領域，通過提升流通領域效率，去中間補兩頭來讓農民和消費者獲益，但流通效率的提升畢竟不能從質上提升農產品的附加值。

「小時候，老師問我們長大了想做什麽，我和很多人一樣說想成為科學家。而今一晃已過不惑之年了，想成為真正的科學家也許已經不太可能了，但如果我努力，把中學里最喜歡的化學、大學里學的計算機、工作中學習的經營管理結合起來，我天真的想，說不定也能再做出點有意思的事。成不了科學家，但也許有機會成為未來（偉大）的科學家的助理，那也是一件很幸福的事。」

【下一頁】41歲黃崢急流勇退 辭董事長

【下一頁】字節跳動張一鳴年底交帥印

【下一頁】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億

不過，年過50歲的小米 （01810） 創辦人雷軍，有另一個睇法，「到50歲時是挺惶恐的，因為我覺得無法面對我已經老了，40歲時還不會這麼想，40歲時覺得還有無限可能。」他又表示，在50歲時曾經考慮過退休問題，「現在我考慮退不退休只有一個前提，就是這個企業需不需要我」，「如果這個企業不需要我，就是我退休的時候。」

【下一頁】雷軍：40歲時「一事無成」決定創辦小米 小米不需要我就是退休之時

此外，阿里巴巴 （09988） 與騰訊 （00700） ，不約而同於今年首季業績，表示要將新增利潤大舉用於投資。阿里巴巴首席財務官武衛指，無論核心商業還是其他領域，市場潛力非常龐大，若現時選擇「保利潤」，長期投資者將會認為阿里巴巴很愚蠢，其他公司即使虧損都要投資，以阿里巴巴創造的價值和擁有的資源，無理由不投入這些領域。

騰訊亦於首季業績報告透露，將主動加大投入，把2021年的部分利潤增量投資於新的機會，相信此舉長遠而言可帶來豐厚回報。這些投入會覆蓋企業服務、遊戲及短視頻內容。

【下一頁】阿里巴巴暗示新財年利潤「零增長」 目標新增1億中國消費者

【下一頁】騰訊仿傚阿里巴巴　2021年部分利潤轉為投資新機會

記者：譚志偉

港股 張一鳴 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴－SW（09988）

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