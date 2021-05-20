【大行報告】京東績優獲券商唱好　大和調升目標價至465元　料次季投資加大但仍較同業保守

▲ 京東績優獲券商唱好 大和調升目標價至465元 料次季投資加大但仍較同業保守

京東 （09618） 首季業績勝預期，獲券商唱好，高盛維持目標價為460元，大和資本則將目標價由425元上調至465元，評級為「買入」。大和資本認為，京東次季的投資將會高於首季，但其投資計劃仍較同業保守，預期「京喜拼拼」及網上雜貨業務會成為未來一至兩年收入的增長動力，該行將京東今明收入預測上調1至3%。

京東績後升3.7%，收報280元，全日成交額約24億元。

京東首季經調整純利增長33%，年度活躍用戶突破5億，看【下一頁】

大和指，京東次季面對高基數，但預期收入可按年增長25%，只是non-GAAP淨利潤率或會下跌1個百分點至1.8%。

摩根士丹利提醒，由於京東將加快社區團購的投資，認為投資者應重點關注社區團購的競爭，因其有可能侵蝕毛利率。

京東物流招股火熱，孖展認購突破2000億元，看【下一頁】

富瑞維持京東目標價為426元，評級為「買入」，指出預期今年京東零售業務增長動力維持穩健，基於其業務規模，長綫盈利擴張故事不變。該行指，物流投資及新業務將是加強用戶體驗的重點，認為京東的潛在市場巨大，收入及用戶增長保持強勁。

富瑞表示，今年京東專注收入及用戶增長，並透過下沉低綫城市、全面產品選擇、良好用戶體驗以拓展其市場。同時，京東零售強調供應鏈的中間平台策略，以及全渠道及開放平台。至於京東物流，則會持續投資於低綫城市，隨著交易量的增加，利用率亦有望提高。

更多【新經濟股】文章

相關文章：劉鶴子據報幕後管理私募基金 投資騰訊京東交易上扮演重要角色

【新股IPO】京東物流2618周五截止招股 認購前五大不可不知

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦