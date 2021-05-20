AOC倡美國不再對以色列售武 料難過佩洛西一關

以色列及巴勒斯坦衝突升級之際，美國政府早前批准向以色列出售總價值7.35億美元（約57.2億港元）武器，並提交至國會審議。有美國民主黨參議院提出決議案，要求審查就武器出售案，暫緩向以色列售武。惟眾議院議長佩洛西已經同意售武。

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美國總統拜登（Joe Biden）今年稍早時間批准，或會向以色列出售總價值7.35億美元（約57.2億港元）武器方案，並早於5月5日送至國會審查。著名民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）、波肯（Mark Pocan）及塔利布（Rashida Tlaib）連同6位民主黨人發起決議，要求美國採取行動阻止以巴衝突，避免再度發生以色列空襲加沙，造成數十名平民身亡慘劇。

根據規定，國會議員有15天時間，可按對外售武法律對售武方案提出異議。AOC發表聲明表示，既然各方包括總統拜登等人支持以巴雙方停火，目前更不應直接送武器予色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），延續以巴之間的衝突。

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但《路透社》分析指，決議應不會獲得通過。民主黨內部普遍支持售武方案，民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）亦表明支持方案，而美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦可控制哪些議案可進行表決，料決AOC的議案不會獲得進展。以色列自二戰後一直受美國支援，現時在美國國會亦獲得跨黨派國會議員支持，美國每年向以色列提供約38億美元（約296.4億港元）軍事援助。

責任編輯：李俊儀