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【疫苗富豪】靠疫苗發大達　全球9人晉身億萬富豪行列、康希諾生物3名高層有份

Hot Talk 18:54 2021/05/20

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新冠肺炎疫情持續兩年，多國疫情持續嚴峻，疫苗供不應求。「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance） 表示，研發疫苗已令9個人晉身億萬富翁，當中包括康希諾生物 （06185） 3名管理層。

由樂施會、國際特赦組織、倡導疫苗公平分配的非政府組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）等國際慈善、人權團體所組成「人民疫苗聯盟」表示，這9位新億萬富翁淨財富193億美元（約1505億港元），夠讓低收入國家的所有人施全面接種疫苗1.3次。

疫苗財富豪

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這9名新富豪包括美國藥廠Moderna行政總裁 Stephane Bancel（身家43億美元）、德國生物科技公司（BioNTech）行政總裁 Ugur Sahin（身家40億美元）、Moderna創始投資者Timothy Springer（身家22億美元）及Robert Langer（身家16億美元）、Moderna主席Noubar Afeyan、Moderna疫苗生產及包裝商ROVI 主席Juan Lopez Belmonte（身家18億美元）、以及康希諾生物創始人、首席科學家朱濤（身家13億美元）、 高級副總裁邱東旭（身家12億美元）、創始人及高級副總裁毛慧華（身家10億美元）

聲明指出，上述資料是根據富布斯富豪榜得出。

相關文章：【國泰危機】國泰航空暗示未來或僅聘用已打疫苗的機組人員

美國放棄新冠疫苗專利累港美疫苗股急挫　康希諾、復星醫藥曾挫逾兩成、BioNTech盤前跌7%

編輯：吳敏芳

港股 康希諾生物－B（06185） BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情

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