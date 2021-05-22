【疫苗富豪】科學家受惠疫苗發大達　全球9人晉身億萬富豪行列、康希諾生物3名高層有份

新冠肺炎疫情持續兩年，多國疫情仍然嚴峻，新冠疫苗供不應求，更成為一大商機。由多個慈善、人權組織組成的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance） 表示，研發疫苗已令9個人晉身億萬富翁，當中包括本港上市公司康希諾生物 （06185） 3名管理層。

受惠疫苗，藥廠股價水漲高，今年以來，BioNTech（美：BNTX）股價升逾1.5倍、Moderna（美：MRNA）股價升近6成、康希諾生物股價升約95%，令公司一眾股東財富暴升。值得留意，他們當中不少為科學家，或有科研背景。今次疫情可謂令一眾科學家無故發達。

不過，並非所有藥廠股價都大大受惠，輝瑞（美：PFE）及強生（美：JNJ）今年以來升幅不到一成；至於此前表明在疫情大流行期間，不會通過新冠肺炎疫苗牟利的阿斯利康（美：AZN）今年以來則升約一成。

BioNTech：疫苗對印度新型變種病毒防護效力料達70%至75%【下一頁】

由樂施會、國際特赦組織、倡導疫苗公平分配的非政府組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）等國際慈善、人權團體所組成「人民疫苗聯盟」表示，這9位新億萬富翁淨財富193億美元（約1505億港元），夠讓低收入國家的所有人施全面接種疫苗1.3次。

疫苗財富豪

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這9名新富豪包括美國藥廠Moderna行政總裁 Stephane Bancel（身家43億美元）、德國生物科技公司BioNTech行政總裁 Ugur Sahin（身家40億美元）、Moderna創始投資者Timothy Springer（身家22億美元）及Robert Langer（身家16億美元）、Moderna主席Noubar Afeyan、Moderna疫苗生產及包裝商ROVI 主席Juan Lopez Belmonte（身家18億美元）、以及康希諾生物創始人、首席科學家朱濤（身家13億美元）、 高級副總裁邱東旭（身家12億美元）、創始人及高級副總裁毛慧華（身家10億美元）。聲明指出，上述資料是根據富布斯富豪榜得出。

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編輯：吳敏芳