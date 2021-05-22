  • 29°C
香港時間 : 2021522日 (六) 09:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗富豪】科學家受惠疫苗發大達　全球9人晉身億萬富豪行列、康希諾生物3名高層有份

Hot Talk 09:00 2021/05/22

分享：

新冠肺炎疫情持續兩年，多國疫情仍然嚴峻，新冠疫苗供不應求，更成為一大商機。由多個慈善、人權組織組成的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance） 表示，研發疫苗已令9個人晉身億萬富翁，當中包括本港上市公司康希諾生物 （06185） 3名管理層。

受惠疫苗，藥廠股價水漲高，今年以來，BioNTech（美：BNTX）股價升逾1.5倍、Moderna（美：MRNA）股價升近6成、康希諾生物股價升約95%，令公司一眾股東財富暴升。值得留意，他們當中不少為科學家，或有科研背景。今次疫情可謂令一眾科學家無故發達。

不過，並非所有藥廠股價都大大受惠，輝瑞（美：PFE）及強生（美：JNJ）今年以來升幅不到一成；至於此前表明在疫情大流行期間，不會通過新冠肺炎疫苗牟利的阿斯利康（美：AZN）今年以來則升約一成。

BioNTech：疫苗對印度新型變種病毒防護效力料達70%至75%【下一頁】

由樂施會、國際特赦組織、倡導疫苗公平分配的非政府組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）等國際慈善、人權團體所組成「人民疫苗聯盟」表示，這9位新億萬富翁淨財富193億美元（約1505億港元），夠讓低收入國家的所有人施全面接種疫苗1.3次。

疫苗財富豪

    點擊圖片放大
    +8
    +7

這9名新富豪包括美國藥廠Moderna行政總裁 Stephane Bancel（身家43億美元）、德國生物科技公司BioNTech行政總裁 Ugur Sahin（身家40億美元）、Moderna創始投資者Timothy Springer（身家22億美元）及Robert Langer（身家16億美元）、Moderna主席Noubar Afeyan、Moderna疫苗生產及包裝商ROVI 主席Juan Lopez Belmonte（身家18億美元）、以及康希諾生物創始人、首席科學家朱濤（身家13億美元）、 高級副總裁邱東旭（身家12億美元）、創始人及高級副總裁毛慧華（身家10億美元）。聲明指出，上述資料是根據富布斯富豪榜得出。

相關文章：【國泰危機】國泰航空暗示未來或僅聘用已打疫苗的機組人員

美國放棄新冠疫苗專利累港美疫苗股急挫　康希諾、復星醫藥曾挫逾兩成、BioNTech盤前跌7%

編輯：吳敏芳

港股 康希諾生物－B（06185） BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情

上一篇文章

【瑞士盈豐】亞洲高收益美元債﹕防範個別信用的特質風險

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股低港逾1.5%　中概教育股跌1成　夜期跌53點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清