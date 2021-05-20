【國泰危機】國泰航空暗示接種疫苗為續聘條件　「機組人員需作決擇」

▲ 【疫苗接種】國泰航空暗示未來或僅聘用已打疫苗的機組人員

港府宣布以「疫苗氣泡」方針放寬機師、機艙服務員等機組人員的強制隔離檢疫安排，國泰航空 （00293） 向機組人員發信，解釋港府最新多項放寬防疫要求和「航空旅遊氣泡」的安排，前提都是機組人員已接種兩劑新冠病毒疫苗。國泰航空形容，愈來愈清晰看到，接種疫苗是機組人員營運航班的基本要求，即使國泰不會輕易把接種疫苗作為繼續聘用機組人員的前提，但「逼切地接近需要作出決擇（rapidly approaching this decision point）」，再次呼籲國泰航空員工接種疫苗。

國泰航空服務董事麥皓雲（Alex McGowan）在內部信指出，目前有近3500名國泰機艙服務員接種疫苗，當中2000人更已經接受兩劑疫苗，接種比率明顯高於香港社會平均水平，但依然少於一半機艙服務員員工已接種疫苗。他表示，以目前營運模型推算，很快就無法持續安排未接種疫苗的員工執行空勤職務。

國泰8成駐港機師、4成機艙服務員已打或預約疫苗，可見【下一頁】

麥皓雲續指，明白每人需按自身情況決定是否接種疫苗，而考慮到國泰需要時間招聘和培訓已全面接種疫苗人士執行空勤，距離要作出決擇的時間不會太長。他表示，香港已展開社區疫苗接種計劃3個月，希望同事已能夠作出自己的選擇，認為香港是少數有足夠供應，和容許民眾選打哪款疫苗的地方。

麥皓雲表示，港府於今年初收緊機組人員檢疫安排，國泰航空非不得宜實行「閉環式管理」安排人手，令客貨運運力受壓，每月現金消耗增約4億元。港府近期宣布放寬相關要求，但前提是執勤員工須接種疫苗，令隔離檢疫時間可以縮低，個別情況更毋須隔離，國泰航空目前已可重新增加貨運航班，改善營運情況。

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記者：麥德銘